大屋頂下／「生產工具」的千古更迭—當馬克思來到ＡＩ時代

ＡＩ時代來臨。

傳統馬列主義認為：生產工具（機器）與生產體制（如工廠）等下層建築的改變，決定了一切社經法政等上層建築的建構。因而，傳統的共產主義主張，以暴力的專政手段，全盤操控社經法政等上層建構，回過頭來再壟斷操縱一切主要由「生產工具」所決定的經濟活動的生產與分配。

這個傳統說法，迄今至少在邏輯上還是說得通。因為，工人（無產階級）至今仍是經濟活動的主體，機器仍是主要生產工具，工廠仍是主要生產體制，等等。

因此，如今的「全球治理」還仍是環繞著這些主題在運作，亦即如何安排傳統工人、機器、工廠、供應鏈等的「人工製造業經濟」。大家的想法大概都是一樣的：「如何使人工製造業回到自己的國家來。」

但是，ＡＩ經濟的噴井而出，連川普都勿作此痴想。因為，「生產工具」這個概念，已然由「工人／工廠」逐漸大幅轉向「ＡＩ主體」。主張「製造業回到美國」，並不一定就是「製造業回到美國工人的手上」，也不一定就是「美國的工人就此能夠擺脫隔海越洋的異國工人來搶飯碗」，而是「即使製造業回到了美國」，「美國工人也必須面對全世界的ＡＩ工廠」。

本國工人對異國工人，變成本國工人對世界ＡＩ。這是生產工具的千古更迭，一切都不一樣了。

你可限制異國工人移入美國，但如何限制美國境內ＡＩ？

川普一直說：「中國是美國唯一的系統化的敵手。」如今他已改口：「誰能贏得ＡＩ就贏得一切。」「中國」換成了「ＡＩ」。

至此，馬列主義的「下層生產工具決定上層政經建構說」，又有了劃時代的轉型與躍升。整個經濟活動的主體忽然將由「維護傳統人工」（將工人安排入工廠），轉向「提升ＡＩ替代人工」（將工人移出工廠／黑燈工廠），且已顯見其為不可逆，並將愈演愈烈。

馬列主義認為，正因資本主義的發展，改變了生產工具與生產制度而激發了今日型態的社會主義發展至今。則ＡＩ革命帶來的生產工具與生產體制的大躍進、大蛻變，正在預告馬列主義「生產工具變化論」的劃千古的一次迭代更新已將到臨。

基本及普遍的「生產工具」漸將由人類自己，變成了ＡＩ。

借用傳統馬列主義的思想，所謂「這將是更發達的資本主義，推進了更進步的共產主義」，而「ＡＩ美麗新世界」，豈不正是「更發達的資本主義」？

而且，如今看來，人類用以對治這個「更加發達的ＡＩ資本主義」的方法，在大趨勢上或許也會重拾馬列的思考，回到共產主義（社會主義）的領域中尋求路徑。

大家都在憂慮，ＡＩ的發展到底會不會毀滅了人類？

什麼是毀滅？讓更多數基層「無產階級」成為「無用階級」，過著下棋、釣魚、養花的日子，算不算毀滅？現在「生產工具／工廠」在「資本家」手中，要設法管制它們；今後，「生產工具／工廠」在「ＡＩ資本家」手中，是否更應該管制他們？在ＡＩ經濟上，人們要如何參與經濟生產？還須不須要發工資？政府要不要在ＵＢＩ（Unconditional Basic Income）的概念下，按時給全民無差別發放「周薪或月薪」？

進一步，ＡＩ大廠是否要徵「ＡＩ稅」？甚至，ＡＩ是否應國營化國有化？是否要在每個社區由政府營運「中央廚房客製化民眾餐廳」（人民公社）？

或者，新的ＡＩ美麗新世界，會不會如馬列所預言，政黨、工會、貨幣、銀行及市場皆將退化及消失，甚至連「政府」及「國家」也將死滅？這也曾是馬列所描繪的「更發達的資本主義」。

未必是危言聳聽。川普已經提出「ＡＩ憲法」的概念。

我認為，接下來「ＡＩ時代全球治理方案」也將成炎上議題。冷戰時代，「防止核子武器擴散」成為熱議；今後，「促進ＡＩ正向發展／防止ＡＩ惡性擴散」，則必將是人類的治理的共同核心關懷。

想一想，若沒有一個「ＡＩ憲法／全球治理」的概念，如何面對這個「更發達的ＡＩ資本主義美麗新世界」？

一九八九年，法蘭西斯．福山發表了《歷史終結論》，次年爆發蘇東波。他預言：西方的民主政治及自由經濟的到來，可能即是人類歷史文明的演化終點，也是人類政府最終形式。此謂《歷史終結論》。

如今，歷史的巨輪轟然輾過，居然僅在三十七年後，就證明了福山的預言是錯的，民主自由未必是歷史的終局形態。

美國長期是「民主燈塔」。但此次美國期中選舉又見燈破塔倒。川普對選民說：「你們不投共和黨，就下地獄！」又回過頭來說：「如共和黨獲勝，全民普發五千美元。」

這段對話將永遠烙印在美國的民主對話恥辱紀錄史上。為什麼不投共和黨就要下地獄？為什麼投共和黨就發五千美元？

這樣的民主政治，就是福山所說的人類歷史文明終局，也就是人類政府的最終形式嗎？

再談世界治理。

美國長期堅持「泛美治世」，擔任世界警察，一直到逼垮了蘇聯及蘇東波，美國仍被視為世界文明的引領者與守護者。

但是，且聽聽川普現在的口氣：加拿大應當是美國的第五十一州，格陵蘭應當是美國的，墨西哥灣改成美國灣，不惜將伊朗變成「地獄／毀滅的文明」，把荷莫茲海峽改稱川普海峽，把加薩改成蔚藍海岸旅遊勝地…。

這就是福山所說的人類歷史文明的終局嗎？這也就是人類政府在國際上存在的最終形式嗎？

福山持「民主vs.專制」相互爭勝的「競賽史觀」，這是「前ＡＩ時代」思維。正在此際，ＡＩ新世界的橫空出世，使得「治理ＡＩ」的概念越超越了主張「競爭／敵對／終結」等概念，未見其中任何一方能「終結」對方。

世界現在應可開始想一想：在ＡＩ時代，對「民主／專制」等概念將發生怎樣的衝擊？將更民主或更專制？或將更不易於民主更易於專制？

生產工具突然出現了萬古更迭。生產工具生此巨變，人類一切社經法政上層建構會否改變及將如何改變？

這個「ＡＩ美麗新世界」已使喬治．奧威爾的《一九八四》成為幼稚園。

至此，馬克思突然又走進了ＡＩ時代，全世界的國家與政府若要維持「ＡＩ生產工具全球治理」，應思要站在什麼位置？

（明日續）