老人保障也搞差別待遇？

同樣是中華民國國民，年滿六十五歲後，難道可以因居住縣市不同，而享有不同的基本生活與醫療保障？國家照顧老人的責任，難道可以因地方政府財政能力不同，就有不合理的差別待遇？

昨天行政院長卓榮泰決定不副署立法院三讀通過的《老人福利法》第二十二條修正案，使擴大長者健保費補助的法律無法完成公布程序。老人生活保障，竟再次陷入行政、立法權力衝突！

立法院十月十六日三讀通過修法，規定六十五歲以上、符合所得條件的長者，由中央全額補助健保費。行政院估計八成以上長者受惠，每年新增經費約四百億元。

目前各縣市長者健保費補助標準不一，財政較充裕的地方可以補助，其他地方長者卻未必享有相同待遇。憲法第七條保障平等權、第十五條保障生存權、第一五五條要求國家實施社會保險及必要扶助，增修條文第十條更要求國家重視老人福利。中央政府應建立公平合理的基本保障制度，不能任由居住地差異造成不合理待遇。

台灣已進入超高齡社會，許多老人退休後收入減少，卻仍承受物價、房租、醫療及長照費用壓力。勞保年金、國民年金、老農津貼及各項老人生活津貼，給付條件與金額不一。部分老人扣除日常生活費、健保費、醫療部分負擔及自費醫療後，還剩多少錢維持基本生活？

尤其無自有住宅、失能、獨居及偏鄉老人，更面臨租屋、交通、就醫與照顧困難。憲法保障人民生存權，難道只是讓老人勉強活下去，而不是有尊嚴地生活？補助中油、台電四千多億元，老人四百億元卻違反代際正義？

行政院認為，長者健保補助每年增加四百億元將排擠其他福利、加重青壯世代負擔，違反代際正義。

然而行政院今年提出的追加預算，編列中油油氣價格補助一○一四億餘元、台電電價補助七一一億餘元，以及中油增資二千三百億餘元，合計四千零六十三億餘元，約為長者健保年度新增補助的十倍。雖然國營事業增資、能源補助與老人健保年度補助性質不同，但政府願意提出四千多億元支援國營事業，為何對每年四百億元老人福利支出，卻強調財政負擔與代際正義？

國家財政分配究竟有何公平合理的優先標準？財政紀律難道不應一體適用？

況且，老人福利法的修法內容雖有爭議，但與行政院長能否拒絕副署，是兩個不同問題。

憲法第三十七條規定總統公布法律須經行政院長副署，第七十二條明定總統應於收到法律案後十日內公布。行政院認為法律窒礙難行，憲法增修條文第三條已有覆議制度；立法院維持原案，行政院長即「應即接受該決議」。

如果行政院長可以不循覆議程序，直接不副署法律，則代表人民之國會立法權豈不形同遭到行政權直接否決，違反權力分立？而縱有違憲疑義，也應循憲政程序解決，而非由行政院自行充當最後的違憲審查者。

賴清德總統既負有憲法第七十二條的法律公布義務，又有任命及調整行政院長的人事權，對卓榮泰接連不副署法律所引發的憲政衝突，豈能置身事外？總統應促使行政院依法解決爭議；若行政院長持續妨礙憲政正常運作，更應考慮依法撤換，以維護責任政治。

真正的代際正義，不是讓老人與年輕人爭奪福利，而是建立兼顧財政永續、世代互助與基本生活保障的公平制度。