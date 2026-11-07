補助長者健保費 不等於掏空健保

近日有醫界團體反對《老人福利法》修法，擔憂福利支票將由下一代承擔，本人認為，醫界關心健保財務永續固然值得尊重，但以世代不公、掏空健保、排擠醫療資源及債留子孫等理由反對長者免健保費，實有重新檢視的必要。

其一，全國已有多個縣市補助老人健保費，中央統一補助才是真正的公平。目前各地方政府依照財政能力及政策考量，已經推動不同程度的老人健保費補助。同樣是六十五歲以上的長者，卻因為設籍縣市不同，享有不同的福利待遇。難道長者住在財政富裕的縣市就有福利，住在財政較困難的縣市就應該自行負擔？

其次，中央政府補助健保費，不等於掏空健保醫療總額。一些聲音將政府每年補助長者的健保費，直接連結到健保財務及醫療資源排擠，這樣的論述有必要釐清。政府編列預算補助人民繳納健保費，與健保總額支付醫療院所的醫療費用，在財務性質及用途上並不相同。

如果認為這項政策會排擠醫療資源，就應該提出具體財務數據，說明哪一項醫療預算會因此減少，而不是僅憑補助金額就認定健保遭到掏空。

其三，政府可以普發全民一萬元，為什麼不能照顧長者健保費？政府一一六年度中央政府總預算案編列約二三五七億元，規畫全民普發現金每人一萬元，金額約為長者健保費補助的五點九倍。筆者並非反對全民普發現金，而是要問：政府既然有能力編列數千億元讓全民共享經濟成果，為什麼每年約四百億元照顧長者基本醫療保障的支出，就被形容為債留子孫、掏空健保？

普發現金是全民共享經濟成果，長者免健保費則是政府照顧高齡人口的社會責任。兩者政策目的不同，但都具有公共利益。

其四，長者不是健保的負擔，而是全民健保應該保障的對象。長者醫療費用占比高，但這正是全民健保存在的意義。年輕時身體健康，繳納健保費協助病患；年老時健康退化，需要醫療照顧，則由社會共同分擔風險。難道長者因為年紀大、疾病多、醫療需求增加，就應該被視為健保財務的問題嗎？

最後，政府應該兼顧健保永續與老人福利，而不是讓兩者互相對立。支持健保永續、也支持醫護人員合理待遇、更支持醫療品質提升，但這些目標與長者免健保費並不衝突。不能因為財政支出需要規畫，就否定政府應有的老人福利責任。

長者年輕時為家庭、社會及國家付出一生，年老時希望減輕生活負擔、享有基本醫療保障，難道是過分的要求嗎？長者免健保費，是社會福利的展現。