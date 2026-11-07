讀家觀點／銀行系統委外 金庫鑰匙誰來管

永豐銀行四千多萬元遭駭客轉走，銀行董事長鞠躬道歉，存戶的錢也全數補回。原本以為事情大概就此告一段落，沒想到，隨著資訊系統供應商的身分逐漸曝光，這場金融資安風暴，恐怕才剛剛開始。

近日永豐銀行發生集體異常轉帳，涉及四一八名客戶、四二七筆交易，金額達四一七六萬元。銀行隔日證實，外部駭客利用新網銀交易系統供應商的安全設定弱點進行攻擊。

如今媒體進一步揭露，相關供應商可能涉及瑞士金融軟體大廠Temenos以及合作開發商Luxoft，甚至傳出部分程式修改透過印度外包團隊遠端執行。相關委外鏈及權限問題尚待查證，但讓人不得不問：台灣銀行的資訊安全，究竟有多少環節掌握在自己手中？

說來諷刺，銀行天天要求存戶保管密碼，連轉帳幾萬元都得通過層層驗證；銀行卻可能將關鍵資訊系統交給外國廠商，廠商再找其他廠商合作，部分工作甚至可能跨國遠端執行。

人民不敢把密碼交給陌生人，銀行卻必須面對一整條跨國資訊供應鏈。誰能進入系統、誰有權修改程式、誰負責驗收，倘若沒有清楚掌握，豈不是存戶把錢交給銀行，銀行卻未必知道所有接觸金庫鑰匙的人是誰？

真正的問題，不在於外國廠商是否可靠、印度工程師是否值得信任，而是金融機構有沒有能力管理跨國委外所衍生的權限與資安風險。

尤其媒體提出兩項疑點：系統上線時，是否仍有外包人員參與？有無內部人員配合外部攻擊？這些都不能因為有人提出懷疑，就直接認定犯罪成立。但銀行有責任提出可供查驗的系統部署、權限授予及異常存取紀錄，由檢調與獨立資安專家釐清。

金融系統上線的生產環境，理應採取嚴格的最小權限、變更審核及操作留痕管理。外包人員並非絕對不能參與維護，但其存取必須經過明確授權、監控與驗證。倘若連這些基本程序都未能落實，再先進的銀行系統，也不過是裝了電子鎖、卻忘記管理備份鑰匙的金庫。

二○一六年第一銀行ＡＴＭ遭駭盜領事件早已替台灣金融資安上過一課。十年後，再次出現外部攻擊者突破金融防線事件。兩案手法不同，但主管機關更應交代：十年間累積的資安改革，究竟改善了什麼？又有哪些漏洞仍未有效防堵？

比今天的委外漏洞更值得警惕的，是明天的密碼安全危機。量子運算正逐步改變全球資安布局。未來一旦出現足夠強大的容錯量子電腦，現行廣泛使用的ＲＳＡ及橢圓曲線公開金鑰密碼技術，可能面臨被有效破解的威脅。面對未來挑戰，金管會準備好了嗎？

主管機關應要求銀行全面盤點關鍵資訊系統的委外與再委外關係，建立營運環境的權限管制、跨境遠端存取審核、獨立資安驗證及異常交易即時攔阻機制。同時啟動金融業後量子密碼遷移規畫，避免今天才修補完成的系統，明天又面臨新一代技術淘汰。

更重要的是，金管會應將十一月十二日的調查報告視為監理改革的起點，對於銀行提出的改善措施，應建立第三方驗證、限期追蹤及適度公開機制，並檢視跨行異常交易警示能否更早發揮作用。

台灣號稱半導體與ＡＩ大國，晶片技術可以領先全球，金融安全卻不能永遠依賴事後補救。科技領先若沒有相應治理能力，終究只是產業成績漂亮，人民財產卻未必得到同等保障。