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川普式民粹退潮 「洋流」呢？

聯合報／ 林法／公退（彰化市）
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

奉行民粹主義的川普，兩年前再度風光入主華府，其實早為期中選舉慘敗埋下伏筆。

著名學者杭廷頓認為開發中國家的穩定，取決於政治制度化與群眾參與之平衡，其得意門生福山則以「歷史終結」斷言：西方民主很可能是「人類社會意識形態演化的最終形式」。不過歷經中國崛起、「阿拉伯之春」快速消散與新冠疫情肆虐，福山修正觀點，認為「治理能力」更是國家發展不可缺的要素，並以二○一六年大選川普勝出為例，說明全球已進入「民粹式國族主義」所導引的動盪時代。

果然四年後，福山眼中「罔顧事實、自戀無知的跳梁小丑」遭選民唾棄，但再過四年，民主黨長期標榜改革卻光說不練，如拜登、賀錦麗等建制派人物，還是讓備受爭議的川普輕鬆入主白宮。如今沒有什麼特殊主張或貢獻的民主黨大勝，仍舊是因選民對川普不滿，所以只能從一堆爛蘋果挑出比較不爛的。可見黨派惡鬥內耗，讓國家深陷政府失靈泥淖，而共和、民主兩黨每次選舉能做的，也只剩翻翻舊帳、開些空頭支票。

反觀台灣，恐怕情況比美國更糟。像民進黨擅打負面選戰，多的是靠激化兩岸與醜化藍營來裝扮自己的十八套劇本；不過上了台，從陳水扁、蔡英文到賴清德政府，原本渾身帶勁的胡攪蠻纏，又只剩一副好官我自為之，或「不然你要怎樣」的嘴臉。當然最糟的是，讓國家空轉甚至台海兵凶戰危的種種敗行，並無礙民進黨成為長期執政的獨大派閥。

自大罷免後一度潰不成軍的「青鳥」、「黑熊」，為何能快速重整、並敲響令對手心驚的戰鼓？或許答案是：這只是一道比川流更「不入流」的洋流。

川普 華府 民主黨

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