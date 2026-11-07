民主免疫系統 反撲政治腫瘤

美國期中選舉共和黨大敗，可以說是民意對川普執政的一種反制，美國民眾對川普發動關稅戰及伊朗戰爭，導致物價油價上漲，表達出最堅決的否定，有如免疫系統對身體腫瘤的一種反撲。誠如諾貝爾經濟學獎得主克魯曼所說，大多數美國人仍篤信美國的民主基本價值觀，所以群起否定一場想要摧毀美國一切象徵意義的運動。

醫學告訴我們，惡性腫瘤主要是透過建立高酸性微環境，形成「酸性圍牆」的「免疫逃逸」機制、阻擋免疫細胞或正常物質進入，人體的免疫系統則要發起免疫大軍反撲並消滅腫瘤。川普刻意形成「免疫逃逸」的執政策略，形成了危害民主體系的腫瘤，依賴激發ＭＡＧＡ基本盤熱情，包括強硬打擊移民、對抗大學及企業的多元化措施，透過社群媒體頻繁發布挑釁言論，以「羞辱自由派」為樂。

他罔顧民生，對貿易夥伴加徵高關稅造成通貨膨脹，與伊朗開戰導致油價上漲，用剝削及脅迫的方式要求他國赴美投資，都是在助長罔顧民意的腫瘤。

這套策略，都是對免疫細胞（選民）釋放假訊號，讓免疫系統（民意）以為他們是在讓美國再次偉大。但最終抵不過免疫系統的反撲，美國媒體稱因川普破壞了民主。

台灣的綠營在去年發起前所未見的大罷免，不也是民主的腫瘤在對抗民主的免疫系統？當時連部分外媒都不看好，最後全數遭到否決，也是「民主免疫系統」的一種反撲，表面上是反對大罷免，骨子裡卻是對綠營腫瘤可能想要摧毀我國民主體制的集體運動。最近，賴政府未能從大罷免中吸取教訓，反而變本加厲地不副署，不公布具民意基礎的立法院所通過的法案，創造台灣憲政首例；卓院長更嗆聲，若立法院不滿，可提案倒閣。這「民主腫瘤」未被大罷免的民意反撲而收斂，反而愈長愈大，正逐步摧毀亞洲第一民主國的憲政體制。

川普期中選舉慘敗，原本聲稱要當「否決先生」，但後來改口願意跟民主黨合作，也是美國優良民主體質的體現。反觀綠營政府的「酸性圍牆」在大罷免後依然故我，不將賴總統口中的「雜質」放在眼裡，仍執意與民意作對。此次九合一選舉，我們的「免疫系統」會跟大罷免一樣，對腫瘤再次反撲嗎？我國號稱是亞洲第一個民主共和國，我們的民主免疫系統可以跟美國一樣優異嗎？會讓這顆恣意妄為的腫瘤愈長愈大嗎？