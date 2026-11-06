談陪伴不談政策 沈式空話難檢驗

民進黨台北市長候選人沈伯洋近幾次公開發言，諸如，垃圾桶不能太多，也不能太少；讀書要找到自己的方法；面對都更問題，最重要的是「陪伴」。乍聽之下每句話都有道理，但民眾需要的答案，他一句也沒回答。

沈伯洋發言的有趣之處在於，把問題轉化成一段聽起來很有道理卻沒有實際內容的談話。這類話術，可以看出三種反覆出現的防禦性敘事技巧：

第一種是「同義反覆」。垃圾桶不能太多也不能太少，道理誰不知道？說話者只要把大家早知的常識重講一遍，就能營造深思熟慮的印象。但垃圾桶究竟應設多少，須考量人口密度、人力、垃圾量與維護成本，不是一句「不能太多也不能太少」能交代。

第二種是「維度降級」。市政問題，應討論預算、人力、工程進度與執行成效，沈伯洋卻把話題帶到「陪伴」，政策執行不力，可以拿數據檢驗；但「陪伴」要怎麼檢驗？把政策問題轉成情感問題，原本應接受檢驗的施政能力也跟著模糊。

第三種是「框架控制」。沈伯洋經常把自己放在導師、學長或「人生觀察者」的位置。這種說話方式很容易被解讀成「有溫度」，但對在乎「牛肉」的人來說，卻是不知所云。

沈式空話生成方式相當簡單：面對問題，先找一句人人認同的常識；須回答政策細節時，就把話題轉向態度與情感。再把自己放在提供人生建議的高度，讓應受檢驗的政治發言變成心靈交流。照這套模式發展下去，沈伯洋的空話恐還有很大的增殖空間。