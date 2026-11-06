聽新聞
0:00 / 0:00

受虐童不是政治墊腳石

聯合報／ 林知幼／幼教從業人員（台北市）
波波漫畫 鄭文翔
波波漫畫 鄭文翔

身為研究犯罪學專家，參選台北市長的沈伯洋面對幼兒園不當對待案件時，不僅連統計數據都搞不清楚，甚至以「用猜的」態度草率應對；平日對「認知作戰」定義錙銖必較的他，面對台北市幼兒園不當管教案，卻不分情節輕重，全部粗暴冠上「兒虐」名號，宣稱台北市案例最多。

這種只憑政治立場貼標籤的做法，正是台灣兒少保護議題淪為政治提款機的縮影。「洋流」看到藍營縣市數據多就見獵心喜，綠營數據高就推稱「有黑數」，這是毫無學理與統計分析的抹黑。

回歸實證統計，更能看出這種政治攻擊的荒謬。衛福部二○一九年改採新制（統計受虐人數）至二○二五年的完整數據，新北市、台中市與高雄市長期位居六都前段，二○二五年高雄市受虐達一二八三人，明顯高於台北市的八九四人。

即便考量人口規模、以內政部人口數換算「每萬人受虐發生率」，二○一九至二○二五年六都中位數依序為桃園市（六點一一）、高雄市（五點四四）、新北市（五點二三）、台中市（四點六八）、台北市（三點九○）與台南市（三點八二）。高雄市不僅在二○二一年以五點九一居六都之冠，二○二五年亦以四點七一高居第二；反觀台北市在二○一九至二○二三年連續五年皆為六都最低（三點一三至四點二五）。

再從精準衡量兒少受虐風險的「未滿十八歲人口」母數來看，台北市因少子化與高齡化，整體通報與受虐規模本就偏低；桃園、台中與高雄無論在兒少規模或實際受虐人數皆居前段。無視分母與全國基準，將北市渲染為「兒虐之都」，背離客觀事實。

幼兒園不當對待絕非單一縣市問題，教育現場亮紅燈，背後有三大結構困境：首先，法規過度「司法化」與濫訴。一一二年幼照法修法將司法調查模式全面引入校園。高壓繁複的程序，伴隨缺乏過濾機制的濫訴，讓親師從信任走向對立，基層動輒得咎。

其次，嚴重的「缺師潮」與過勞。教保人員長期低薪、長工時、人力吃緊，流動率居高不下。當現場人員長期過勞、喘不過氣，容易降低耐心、誘發情緒反應，成為不當管教的高風險因素。

第三，特教需求激增卻支持不足。近年發展遲緩、自閉症等特殊需求幼生增加，但第一線的特教訓練與人力支援遠遠不足，缺乏足夠後盾處理高需求情境，容易在摩擦中衍生不當管教。

犯錯的老師必須負起全責，但把特定地方首長打成壞蛋，把保護兒少的聲音淪為攻擊政敵的子彈，挑案子監督，其動機早已不是兒少保護，而是將受傷的孩子當成政治路的墊腳石。請停止這場極不道德的政治消費。

虐童 政治 幼兒園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】兒虐數字用猜的 沈伯洋釋假訊息意圖影響選舉？

衛福部數據打臉！沈伯洋數度稱北市兒虐居首 徐巧芯酸：2個月前就造謠

兒虐數據「用猜的」遭砲轟 沈伯洋：講兒虐用兒虐死亡、問台北答高雄

柯志恩為兒虐議題發聲「數字不能用猜的」 籲強化跨縣市通報機制

相關新聞

受虐童不是政治墊腳石

身為研究犯罪學專家，參選台北市長的沈伯洋面對幼兒園不當對待案件時，不僅連統計數據都搞不清楚，甚至以「用猜的」態度草率應對；平日對「認知作戰」定義錙銖必較的他，面對台北市幼兒園不當管教案，卻不分情節輕重，全部粗暴冠上「兒虐」名號，宣稱台北市案例最多。

談陪伴不談政策 沈式空話難檢驗

民進黨台北市長候選人沈伯洋近幾次公開發言，諸如，垃圾桶不能太多，也不能太少；讀書要找到自己的方法；面對都更問題，最重要的是「陪伴」。乍聽之下每句話都有道理，但民眾需要的答案，他一句也沒回答。

讀家觀點／豐裕經濟有矽谷掌聲 卻被選票否決

自二○二二年開始，放任發展及資本敘事的生成式人工智慧崛起，創造了近五年的豐裕經濟全球風潮。然而，二○二六年美國期中選舉對豐裕經濟與稀缺經濟的角力做了一次直接檢驗。豐裕經濟主張技術突破將帶來資源極大豐富，解方在鬆綁供給側；稀缺經濟則提醒，電力、水、土地與併網容量的約束不會因審批鬆綁而消失。

美中俄刀俎 台灣戒慎

美國期中選，由於川普關稅、伊朗戰事、生活成本高漲，民主黨的藍色浪濤席捲參眾兩院，取得壓倒性勝利。

藍潮席捲？ 3點看懂川普退潮

美國期中選舉開票結果，美國總統川普最後兩年確定將成跛鴨總統，明年一月將掌握國會多數的民主黨，不僅贏了聯邦參、眾議院多數，連州長選舉也大有所獲，不過與其說是藍潮席捲，還不如說是川普退潮，三點勝負分析如下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。