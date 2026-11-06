受虐童不是政治墊腳石

身為研究犯罪學專家，參選台北市長的沈伯洋面對幼兒園不當對待案件時，不僅連統計數據都搞不清楚，甚至以「用猜的」態度草率應對；平日對「認知作戰」定義錙銖必較的他，面對台北市幼兒園不當管教案，卻不分情節輕重，全部粗暴冠上「兒虐」名號，宣稱台北市案例最多。

這種只憑政治立場貼標籤的做法，正是台灣兒少保護議題淪為政治提款機的縮影。「洋流」看到藍營縣市數據多就見獵心喜，綠營數據高就推稱「有黑數」，這是毫無學理與統計分析的抹黑。

回歸實證統計，更能看出這種政治攻擊的荒謬。衛福部二○一九年改採新制（統計受虐人數）至二○二五年的完整數據，新北市、台中市與高雄市長期位居六都前段，二○二五年高雄市受虐達一二八三人，明顯高於台北市的八九四人。

即便考量人口規模、以內政部人口數換算「每萬人受虐發生率」，二○一九至二○二五年六都中位數依序為桃園市（六點一一）、高雄市（五點四四）、新北市（五點二三）、台中市（四點六八）、台北市（三點九○）與台南市（三點八二）。高雄市不僅在二○二一年以五點九一居六都之冠，二○二五年亦以四點七一高居第二；反觀台北市在二○一九至二○二三年連續五年皆為六都最低（三點一三至四點二五）。

再從精準衡量兒少受虐風險的「未滿十八歲人口」母數來看，台北市因少子化與高齡化，整體通報與受虐規模本就偏低；桃園、台中與高雄無論在兒少規模或實際受虐人數皆居前段。無視分母與全國基準，將北市渲染為「兒虐之都」，背離客觀事實。

幼兒園不當對待絕非單一縣市問題，教育現場亮紅燈，背後有三大結構困境：首先，法規過度「司法化」與濫訴。一一二年幼照法修法將司法調查模式全面引入校園。高壓繁複的程序，伴隨缺乏過濾機制的濫訴，讓親師從信任走向對立，基層動輒得咎。

其次，嚴重的「缺師潮」與過勞。教保人員長期低薪、長工時、人力吃緊，流動率居高不下。當現場人員長期過勞、喘不過氣，容易降低耐心、誘發情緒反應，成為不當管教的高風險因素。

第三，特教需求激增卻支持不足。近年發展遲緩、自閉症等特殊需求幼生增加，但第一線的特教訓練與人力支援遠遠不足，缺乏足夠後盾處理高需求情境，容易在摩擦中衍生不當管教。

犯錯的老師必須負起全責，但把特定地方首長打成壞蛋，把保護兒少的聲音淪為攻擊政敵的子彈，挑案子監督，其動機早已不是兒少保護，而是將受傷的孩子當成政治路的墊腳石。請停止這場極不道德的政治消費。