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藍潮席捲？ 3點看懂川普退潮

聯合報／ 陳奕帆／大學教師（新北市）

美國期中選舉開票結果，美國總統川普最後兩年確定將成跛鴨總統，明年一月將掌握國會多數的民主黨，不僅贏了聯邦參、眾議院多數，連州長選舉也大有所獲，不過與其說是藍潮席捲，還不如說是川普退潮，三點勝負分析如下。

首先，最大贏家為民主黨。民主黨在聯邦參議院大有斬獲，至少能拿到多數的五十四席。選前民主黨在聯邦眾議院僅有二一四席，已取得至少二四○席，奪回眾院多數，然而此主因為反川普的浪潮，不能直接解讀為「藍潮」。

其次，第二贏家為美國民主。密西根州選出史上第一位穆斯林裔聯邦參議員、新罕布夏州選出史上第一位公開出櫃聯邦參議員、德州卅八年來首度選出民主黨籍參議員、佛州選出史上第一位非裔州長等，都是美國民主多元性的展現。另外，選前各家民調機構與媒體預測參議院激戰州（緬因州、愛荷華州、俄亥俄州、堪薩斯州、北卡、德州等），也證實多都由紅轉藍，未出現川普兩次當選總統的共和黨支持者蓋牌效應。

最後，川普自食其果大輸。在美國政局目前高度極化與對立的狀況下，民主黨靠得不是多麼高招的競選策略，而是靠共和黨籍川普總統治理不力。此次選舉，「經濟」仍是美國民眾最在意的議題，其後依序是「國家現狀與貪腐」、「通膨與生活成本」等。川普在二○一六年、二○二四年勝選的主因，是美國選民寄望他當選後能改善經濟，如今許多民眾卻感覺「川普使美國經濟更糟」。

總之，川普期中選舉失利後將走下ＭＡＧＡ派神壇，但若以為民主黨已深得民心，也是誤判。川普已放話要當「否決先生」，行使美國憲法賦予美國總統的權力，因此民主黨則得推出福國利民法案、透過調查川普家族與友人貪腐情事，才能繼續贏得選民支持。

民主黨若繼續建制派與奉行社會民主主義的激進派路線之爭，恐難推出共主；而共和黨早已浮現「ＭＡＧＡ派繼承人」之姿的副總統范斯，以及國安顧問兼國務卿魯比歐都枕戈待旦。二○二八年美國總統大選布局與後川普時代，已在期中選舉後開始。

川普 民主黨 聯邦眾議院

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