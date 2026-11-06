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美中俄刀俎 台灣戒慎

聯合報／ 楊朔／退休媒體工作者（台北市）
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美國期中選，由於川普關稅、伊朗戰事、生活成本高漲，民主黨的藍色浪濤席捲參眾兩院，取得壓倒性勝利。

民主黨選前，就準備了「民主黨一百小時專案」，贏得眾院將在國會開議後的前一百小時，迅速推動包括關稅、醫療保險補助等系列法案。接下來一百天，進一步處理生活成本、住房、就業及政府監督問題。這些都做成了，民主黨會說，川普政經、民生政策徹底崩潰，期中選改變了川普政策，更改變了美國。

這兩大專案，都是由現在眾院民主黨領袖傑弗瑞斯規畫，他擅長制定策略，具有協調、說服能力，能整合意識形態分歧的黨團，勝選後他將擔任眾議院議長，是美國第一位非裔議長。

民主黨掌控兩院，法案通過的可能性大，但川普會否決，退回兩院重新表決，如各有三分之二支持，法案就成法律。選前川普知大勢已去，說將成「否決先生」；敗選後他改口說，準備與民主黨合作，話仍翻來覆去。將來國會立法，通過法案，恐仍是總統否決，兩黨相互叫囂，將是川普剩餘任期的政治常態。

三分之二美國人表示，川普利用總統職位致富，出口民調中，十分之九的人表示，政府腐敗是他們投票主因。民主黨多數的眾院，會行使調查權，查川普家族，包括川普的股票、小川普的比特幣、女婿的私募股權基金，是否因川普的總統權勢，聚積錢財；也要調查馬斯克，在這次大選，捐款共和黨四點五億美元，這和SpaceX、Starlink包攬政府工程，有何關聯？更要查馬斯克參與政府效率部ＤＯＧＥ的決策時，有無影響到自己公司合約？

眾院如查出川普家族或特別利益人，藉由總統權勢擴張財富，在美國會引發軒然大波。川普老神在在，真出事，可引用總統特赦權，赦免特定關係人；這也會牽動眾院會不會彈劾川普，若彈劾，川普擔任兩任總統都被彈劾，很不光彩。另國防部長赫塞斯未經國會同意發動伊朗戰爭，衛生部長小甘迺迪任內發生美國卅五年來最嚴重的麻疹爆發，都是眾院磨刀霍霍的彈劾對象。

美國國內問題，國會透過立法、預算，及聽證會牽制國內政策；而總統在外交和國防領域有較大的空間，國會制衡較難著力。川普在國內政務受挫，提前跛腳，以他偏執狂妄的個性，會將焦點轉移到國際外交上找新舞台，增加國際局勢的不確定性。

川普把共和黨玩殘了，在國際上會更恣意妄為。他親中、親俄，可能拉攏習近平、普丁進行高峰會。要俄烏結束戰爭，分割烏克蘭領土。也可能三方共同宣示，反台獨、支持兩岸統一：川普恐會盤算，俄烏、台海問題若在他手上和平落幕，他該拿諾貝爾和平獎。美中俄都是刀俎，台灣是魚肉；台灣要戒慎恐懼，民進黨政府務必正視國際現勢，「抗中保台」、「視中國大陸為境外敵對勢力」議題愈炒，愈加速川習普密謀。

經濟學人說，美國期中選，黨派主義造成兩黨的競爭，百分之七十的共和黨人敵視民主黨人，超過百分之八十的民主黨人也仇視共和黨人；美國的國家共識分歧愈來愈大，這對美國絕不是好事。台灣已故的政治學者胡佛說，「別的國家選舉，都是換掉政府；只有台灣的選舉，是換掉國家」，胡佛如果看到美國兩黨仇恨值如此高，再加上選後相互清算、殲滅，恐怕會說，要換掉國家的，不是只有台灣，美國也是。

美中 伊朗 川普

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