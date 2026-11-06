讀家觀點／豐裕經濟有矽谷掌聲 卻被選票否決

自二○二二年開始，放任發展及資本敘事的生成式人工智慧崛起，創造了近五年的豐裕經濟全球風潮。然而，二○二六年美國期中選舉對豐裕經濟與稀缺經濟的角力做了一次直接檢驗。豐裕經濟主張技術突破將帶來資源極大豐富，解方在鬆綁供給側；稀缺經濟則提醒，電力、水、土地與併網容量的約束不會因審批鬆綁而消失。

選舉結果表明，豐裕經濟在矽谷有掌聲，在投票箱前卻被否決，稀缺經濟的邏輯透過選票完成反撲。

選舉背景並不複雜。現任執政黨支持率滑落，選民不滿集中在物價、油價與國際衝突，人工智慧資料中心在此時變成生活成本問題。蓋洛普民調顯示七成美國人反對在社區蓋資料中心。國會參眾兩院結構翻轉，德州、俄亥俄與喬治亞等資料中心重鎮的地方權力也同步翻轉，直接衝擊基建項目的推動。

衝擊具體而直接。以維吉尼亞州為例，當地原計畫建置大型數據門戶園區，卻因區劃審批文件無效遭到法院連續阻撓，合作夥伴隨後退出，項目正式終止。國會政治版圖重組後，產業和資料中心建置面臨的監督力度明顯升級，選舉把資料中心徹底推上競選廣告的靶心。

產業界代表人物在轉向中付出沉重代價。以特斯拉執行長馬斯克及部分科技大亨為例，他們投入巨資力挺特定陣營，結果其支持的主要地方首長與候選人雙雙落敗。以亞馬遜先前在維吉尼亞州及微軟在多處重鎮遭遇的審批阻力為例，新當選地方首長在競選中明確承諾暫停資料中心建設，金融市場隨之反應，企業估值縮水，國會議員也暗示將發出傳票聽證。

選舉勝負並未否定豐裕經濟的底層診斷，稀缺確實有制度成因，技術也確實能創造供給。反對者真正反對的是增加供給的成本由誰承擔。眾議院以懸殊票數通過「居民電價保護法」，說明資料中心須承擔新增電力成本已是跨黨派共識。

稀缺經濟的邏輯在於資源約束的真實性。電力、水、土地、變電站併網容量，不是審批文件改一改就能變出來的。以德州電網近期面對的實際負載為例，資料中心的用電曲線是廿四小時滿載，與民生用電結構不同，併網容量不夠就是接不上，電網運營商的排隊數據已說明問題。其次是成本外部化的極限，開發商把新增輸配電、水資源、地方道路與消防負擔留給社區，短期可行，長期會碰到財政與政治反彈。當成本無法內部化，稀缺便被重新分配，選票成了分配機制。

這場選舉不是孤立的國內事件。大國競爭的結構性壓力從外部收緊供應鏈縱深，對外關稅與科技管制持續，企業被迫在多重布局間抉擇，資本支出決策周期拉長。對代工業者而言，產能放在哪裡、成本由誰承擔、風險如何定價，三個問題同時被地緣政治重新定義。

產業界大老認為人工智慧發展攸關國力不會廢止，但關鍵州的審批放緩已經迫使科技巨頭調整擴張節奏。國力論述擋不住地方審批的磨損，電費分攤規則也正在侵蝕資料中心的營運利潤。

豐裕經濟的轉身決定了美國人工智慧基建的方向。對台灣供應鏈而言，蜜月期已經結束，成本分攤成為當前現實。電費、水費、地方關係與地緣風險的成本已經全面浮現，供應鏈必須將這些實質成本直接納入報價，才能在產業換檔中站穩腳步。