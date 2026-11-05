別高估美國期中選舉的對台紅利

美國期中選舉落幕，民主黨不僅成功奪回眾議院主導權，還在參議院占據優勢，極大改變了兩院權力版圖。從台灣視角來看，華府政治生態的變化，無疑會對後續對台政策產生影響。不過，這種影響更多是審慎而非樂觀的，可能呈現出一種國會與台灣互動逐漸密切，但白宮依舊保持交易的局面。

毋庸置疑，美國兩黨對待台灣的態度確實有差異。長期以來，民主黨在維護台美之間的制度性關係，包括軍售、安全、國際參與等方面，都表現出相對積極的態度。而共和黨內部雖有一些鷹派議員長期主張大力支持台灣，整體而言卻不如民主黨積極。

尤其川普上台後，更呈現明顯的交易色彩。最典型的案例，就是近月來鬧得沸沸揚揚的軍售案，在中美兩國領導人會晤後，直接遭宣布暫緩。川普也公開表示，軍售問題可以做為談判籌碼，打破了華府長期不願與北京協商對台軍售的慣例。

究其原因，微觀來看，中東戰事使得川普無暇顧及印太，美國武器庫存與軍備調度壓力，也成為暫緩軍售的理由。中觀來看，台灣在川普乃至共和黨整體的政策規畫中，確實沒有那麼重要。宏觀來看，美國對台政策本身就存在一種結構矛盾；自一九七九年美國與大陸建立正式外交關係以來，華府在外交承認上採取「一中政策」，但並未因此與台灣切斷實質聯繫。即使美國認識到「一中政策」的重要性，但是否完全贊成則有待商榷。

這使得美國對台政策天生帶有一種「交易」傾向，一方面可以用對台灣的態度與大陸談判，另一方面也可以隨時設下界限來影響台灣，形成一種「如果你不聽話，我就放棄支持」的局面。顯然，美國對台政策並非持續強化的直線，而是不同領導者基於策略考量的即時調整。就算是民主黨執政，也非無條件擴大對台安全承諾，反而政策收縮的趨勢時隱時現，華府的支持其實並不穩定。

回看這次期中選舉，台灣並未出現在民主黨的競選承諾中；畢竟這次選舉主要圍繞生活成本、經濟表現、能源價格，以及中東戰爭等議題。換言之，台灣在現今民主黨的戰略考量下，也未凸顯重要性。只是，考慮到長期以來民主黨對台保持相對友善態度，議員們也熱衷於到訪台灣；掌握國會後，相關活動與表態勢必更加頻繁。

但若期待民主黨動用國會力量施壓白宮，使川普轉向關注印太，顯然困難重重。畢竟，美國外交與安全政策的實際執行，仍掌握在總統及行政部門手中。川普在開票期間，接受哥倫比亞廣播公司訪問談及伊朗戰爭時說：「（它）將在我說結束的時候結束」，更說明這位領導者並不願意改變過往政策。同時，他也強調將否決民主黨人提交的法案，這意味著行政權與立法權之間的鬥爭可能加劇。

甚者，川普執政兩年來，逐漸改變華府處理國際關係的政治慣性；無論是關稅談判、盟友防務分攤，或地緣政治焦點，都將原本具有制度與戰略意義的對外政策，轉化為可以交換利益的談判條件。

即使未來民主黨重新奪回白宮，也未必能輕易恢復過去的政策模式；畢竟，美國國內對於盟友承擔更多國防成本、重新檢視海外承諾，已逐漸形成政治共識。國會對台熱絡，白宮對台依舊選擇交易，或許就是這次期中選舉後的真實寫照。