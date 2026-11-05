期中選舉考試 川普不及格 美國至上 不敵餐桌物價

美國期中選舉是國會席次之爭，也是選民對總統施政的期中檢視。共和黨此次同時失去參眾兩院多數。在參議員選舉部分，先前七個僵持州中，共和黨全面潰敗。民主黨在德州成功讓德州參議院席次「卅八年來首度翻藍」，成為本次選舉最大焦點之一。堪薩斯州更是九十四年來首次贏得參議員選舉。南卡羅萊納州與俄亥俄州等保守派大本營民主黨也成功擊敗共和黨。北卡羅來納州前州長庫珀擊敗共和黨對手惠特利，成為民主黨自二○○八年以來首位奪下該州參院席次的候選人。

此次共和黨敗選，不能僅以執政黨的歷史宿命解釋。從生活成本攀升、候選人爭議，到移民政策與對外戰爭引發反彈，川普「美國至上」的政治承諾，正面臨民眾生活經驗的檢驗。當競選口號無法轉化為實際利益，選民便可能透過選票要求改變。

首先，經濟投票是共和黨受挫的核心原因。選民關心的不是抽象的經濟數據，而是油價、採買與家庭支出是否變得沉重。柴油上漲推升運輸成本，牛肉價格攀升則讓物價壓力直接進入餐桌。對曾支持川普的中間選民與非ＭＡＧＡ保守派而言，若政府無法降低生活成本，更難以選票支持。民主黨因此得以將選戰聚焦於民生，挑戰共和黨處理經濟的能力。

其次，川普的補救措施暴露政策矛盾。為壓低能源價格而向俄羅斯購買柴油，牽動美國對烏克蘭戰爭的立場；為降低牛肉價格而放寬進口，又衝擊本土畜牧業。消費者期待便宜商品，牧場主人則要求保護生計，政府難以同時滿足。「美國至上」若在保護產業與抑制物價之間反覆擺盪，既難穩住基本盤，也無法說服中間選民。

共和黨在傳統紅州陷入苦戰，也反映候選人品之重要性。德州參議員候選人派克斯頓涉及婚姻忠誠的爭議，衝擊其家庭價值形象；堪薩斯州的馬歇爾遭質疑混用公私資源，則涉及政治倫理與權力界線。這些爭議未必使基本支持者倒戈，卻可能降低投票意願，或促使游離選民轉向。當全國政治風向已對執政黨不利，候選人的個人問題便可能成為壓垮選情的關鍵。

川普強硬的移民執法雖能鞏固部分支持者，卻也可能疏離曾支持他的拉丁裔選民。當執法爭議與街頭抗議持續擴大，政府強調的秩序與安全，便與部分族群的實際感受產生落差。加上伊朗戰爭牽動能源與民生成本，選民對政府施政的不滿，更容易由單一議題累積為整體否定。

共和黨候選人與川普保持距離，正是這種壓力的反映。無論強調政治獨立，或要求儘速結束戰爭，都顯示地方選情與白宮路線出現裂縫。

然而，候選人既需要川普支持者，又必須爭取中間選票，切割尺度難以拿捏。這種進退失據，使共和黨難以提出一致而有說服力的競選論述。

民主黨掌控參眾兩院，對台灣最直接的影響，是國會制衡白宮及介入對中、對台政策的能力提升。

外交、軍事與撥款等委員會，可透過聽證、預算與立法，要求政府說明政策，增加川普對中交易的政治成本。但國會多數不等於能全面主導外交，總統仍握有否決權。台灣應深化與兩黨及關鍵委員會的關係，爭取安全合作與政策延續，避免將支持寄託於單一政黨或領袖。