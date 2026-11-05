讀家觀點／稀土斷鏈風險 逼近台灣半導體產業

當全球目光聚焦於先進晶片與人工智慧競爭時，一場攸關未來科技發展的資源爭奪戰，正悄悄改變國際政治與產業供應鏈的權力結構。這場競爭的核心，不僅包括鑭、鈰、鐠、釹等共十七種元素的「稀土」，也涵蓋鎢、銻等具有高度戰略價值的關鍵金屬。

部分稀土及關鍵金屬在地殼中的含量並不稀少，真正困難的是開採、分離與提煉，不僅成本高昂，也容易造成環境汙染。稀土具有特殊的磁性、光學及化學性質，廣泛應用於電動車、精密馬達及國防科技；鎢因高熔點與高硬度特性，是精密加工、半導體設備及軍工產業的重要材料；銻則用於阻燃材料、電池及部分軍事用途。這些材料各具特殊功能，短期內難以全面取代。

中國大陸經過數十年政策扶植與產業整合，如今掌握全球約七成稀土開採量，在精煉加工與永久磁鐵製造領域更占據主導地位，同時也是全球鎢、銻的重要供應國。其戰略優勢不僅在於礦產資源，更在於掌握從開採、提煉到高階材料製造的產業鏈，使關鍵礦物成為國際政治與科技競爭的重要籌碼。

近年美國持續限制先進晶片、半導體設備及ＡＩ技術出口中國，中國則以關鍵礦物供應鏈反制。二○二四年底，中國禁止鎵、鍺、銻等部分軍民兩用物項出口美國，隨後加強鎢等金屬的出口管制。二○二五年更擴大稀土出口限制，部分措施甚至涉及使用中國稀土材料或加工技術的境外產品。儘管相關擴大措施後來暫緩，仍凸顯中國試圖將供應優勢轉化為全球產業影響力，美中競爭也從晶片與技術延伸至關鍵材料。

日本的經驗尤其值得警惕。二○二五年十一月，日相高市早苗就台灣問題發表談話，引發北京不滿。二○二六年初，中國加強對日本軍民兩用物項的出口管制，部分關鍵材料供應受到影響。日本自二○一○年釣魚台爭議後，積極推動稀土來源多元化，但至今部分關鍵材料仍高度仰賴中國，顯示建立自主供應鏈並非易事。

台灣雖是全球半導體製造重鎮，但晶圓製造高度仰賴國際設備與材料。即使設備來自美、日或歐洲，上游材料仍可能依賴中國大陸；一旦供應受限，恐影響設備交期、維修零件、擴廠進度、製造成本等環節。尤其是日本所需稀土有相當比例來自中國，即使台灣不直接向中國採購，仍可能透過日本間接依賴中國，一旦中日關係持續惡化，衝擊便可能沿著供應鏈傳至台灣。

據路透十月廿二日的報導，台積電已開始向設備供應商了解不依賴稀土磁鐵的馬達替代方案。雖仍處於初步評估階段，卻顯示關鍵材料供應風險已進入半導體產業的戰略考量。近年政府也開始推動稀土技術研發與試量產，但仍需加強材料回收、精煉加工、替代技術及國際合作，才能逐步建立自主能力。

過去全球化追求效率與成本，如今地緣政治與國安已成為供應鏈布局的重要考量。美國掌握先進半導體技術，中國大陸則掌握多項關鍵材料的加工與供應優勢。未來科技競爭不只是誰能製造最先進產品，更在於誰能確保供應鏈穩定運作。

政府應將關鍵材料供應安全提升至國家戰略層級，加速自主技術研發與國際合作，降低單一依賴。同時也應重視兩岸及區域關係的風險管理，維持必要溝通，避免不必要的緊張升級。科技自主不只是技術領先，更要在國際局勢動盪時，確保關鍵資源與生產能力不受制於人。台灣不僅要有領先全球的晶片技術，更須確保關鍵資源自主權不受制於人，才能守住科技優勢，掌握未來的戰略主動權。