民主黨靠反川能走多遠

美國期中選舉共和黨大敗，民主黨拿下參眾兩院，連深紅的德州都變天。這樣的結果，可以說是美國選民對川普第二任期投下憤怒的不信任票。然而，選舉輸了，川普就會認輸嗎？民主黨贏了國會，就代表二○二八年勝券在握嗎？恐怕都沒有這麼簡單。

首先，共和黨失利，並不代表美國全面左轉。保守派選民沒有轉向支持民主黨，而是對川普施政失望，選擇留在家裡。伊朗戰爭推高能源價格，關稅增加生活成本，健保負擔加重，連川普以為可以讓美國再次偉大的ＡＩ資料中心，也因為用電需求引發民怨。白宮強調通膨趨緩，但人民在意的是生活有沒有變好。川普以為自己還可以用政治激情動員支持者，但口號不能降低帳單壓力帶來的不滿。

不過，民主黨的大勝也隱藏危機。過去兩年，反川普是團結民主黨最有效的力量；如今取得國會主導權，進步派與溫和派的路線矛盾勢必浮現。德州勝選顯示，溫和語言、宗教價值與反特權訴求，可能比激烈的意識形態對抗更能爭取中間選民。換句話說，民主黨內的進步路線將會遇到挑戰，如果國會過半後，只是急於發動調查、彈劾與對抗，讓國會陷入政治報復，兩年後未必能延續勝利。

同樣值得注意的是共和黨內的權力變化。當共和黨連德州都守不住，川普還能要求全黨效忠嗎？共和黨政治人物面對二○二八年選舉，勢必重新評估川普究竟是選票資產，還是政治負債。因此，黨內對川普路線的質疑可能也不再只有私下抱怨。然而，川普仍掌握龐大的基層支持與政治動員能力，想挑戰他的共和黨政治人物，未必立即反川，但共和黨內很可能會開始出現後川普時代的權力競爭。

這也解釋為何不能低估敗選後的川普。即使民主黨控制國會，他仍然掌握白宮、行政體系、外交政策與軍事決策的龐大權力。國會可以透過預算、調查與立法牽制總統，卻無法完全限制行政部門的外交操作。當國內政策受阻，川普反而可能更積極轉向國際舞台尋找勝利。對他而言，外交成果不只是國家利益，更是證明自己仍有領導能力、壓制黨內反彈的重要政治資本。

因此，未來兩年國際局勢可能更難預測。川普可能積極尋求與北京達成經貿協議，宣稱取得重大讓步；可能在伊朗問題上提高軍事壓力，展現強勢領導；也可能加速推動俄烏停戰，爭取歷史定位。這些不一定都是為了轉移國內壓力，但當總統急需政治勝利，外交談判就更容易受到國內權力競爭影響。原本可以循序協商的問題，可能被迫追求快速成果；原本需要謹慎處理的衝突，也可能因政治算計而提高風險。

對台灣而言尤其值得警惕。民主黨掌握國會，可能強化對台軍售監督與安全支持，但國會友台不等於白宮必然會配合。如果川普急於從北京取得經貿利益，台灣就須防範自身利益被納入美中交易。台灣不能只依賴美國兩黨的友好表態，更需讓華府相信，維持台海穩定是美國不可輕易交換的戰略利益。

期中選舉不是川普時代的終點，更不是民主黨二○二八年的勝利保證。真正的問題是：川普會接受選民的警告，調整施政方向，還是把敗選視為必須反擊的挑戰？當共和黨內部可能出現反彈、國會限制國內施政，而川普仍掌握強大行政權力時，他更有誘因在國際舞台追求一場足以扭轉政治聲勢的勝利。

全球或許都應該警覺的是，不喜歡接受失敗的川普，仍擁有改變國際局勢的龐大權力。民主黨的考驗才剛開始，而世界面對的另一波不穩定，恐怕也才正要開始。