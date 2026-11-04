民調測得出聲量 測不出民怨

近來台北市出現同日公布的兩份市長民調，竟能相差近卅個百分點的荒謬景象；不少選戰老將常笑稱，「民調大贏、開票慘輸」早已不是新鮮事。當數字與真實感受脫節至此，問題已不再單純是抽樣誤差，一股看不見的「沉默螺旋」正籠罩著整個社會。

當社會氛圍被特定強勢聲量主導，只要開口反對就可能被出征圍剿，多數人會本能地選擇閉嘴。現在的選民接到民調電話，第一反應往往不是暢所欲言，而是戒備防禦；諸如「多說多錯，何必惹麻煩」、「會不會被查水表？」乾脆說不知道，或直接掛斷。

當表達立場成心理負擔，民調抽樣基礎早已變質。現在各家機構市話拒答率動輒逾七、八成，願留在線上侃侃而談的，十之八九是意識形態鮮明、熱衷政治動員的深色基本盤。為補足樣本數，民調公司只能以公式進行高倍數加權；但此做法就像把特定少數聲音裝上擴音器，原本沉默的中間選民與升斗小民，就這樣在統計表格裡被無形「蒸發」。

電話民調測得出誰的喉嚨大，卻測不出底層對生活的無奈與憤怒。默默掛上聽筒、走出投票所時眼神篤定的無聲大眾，才是關鍵的裁判者。