洋流造浪變造神 社會大災難

選戰進入最後關頭，許多民調不斷出爐，數字起伏各有解讀，其中大家最關注的莫過於首都台北市的選戰。

像筆者這樣的人，想要的是享受完全的民主環境。所以會認為，在選戰過程中造浪還算合理，但造神就大可不必了。這次「洋流」背後花了多少資源，一般人不得而知，但選舉造勢變成特定人的造神，背後的原因及影響就須深入思考。因為在這股浪潮中，太多不合理的現象值得探討，只為贏得選戰卻用仇恨造成社會對立的居心，更該被檢討。

就像民進黨台北市長候選人沈伯洋言行前後不一，不僅不用解釋，甚至還有側翼跳出來撻伐提出問題的人，這是多麼偏差的狀況？若成選戰常態，那大眾要如何檢視候選人的真正本質呢？另外，只要提到沈伯洋應該被檢視或檢討的部分，也會有側翼直指對手或其陣營也有相同或其他缺點，這種只會掩飾的心態，如何讓候選人更進步？

更令人無法接受的是，候選人形塑出與以往截然不同的形象，卻放任側翼潑髒水。這可說是一種選戰策略，但跟民眾最不喜歡的黑函做法，有何差別？

選戰勝負當然重要，但當一場選舉由造浪變造神，就會是社會發展的極大災難。因自此之後，被造神者眼中恐只有其支持者，即使當選，可能也不會有太多心思傾聽民意；一旦落敗，勢必形成另一股造成社會對立的隱形潮流，弭平選舉後的社會裂痕，會變得相當困難。