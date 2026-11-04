「小水滴」的認知不和諧

上周連續兩天的高雄市與台北市長選舉電視辯論，專業評論都認為高雄柯志恩攻擊明確，台北蔣萬安對市政的嫻熟度也遠超過沈伯洋的凡事「陪伴」說，但辯論的優勢為什麼沒有反映在民調上？

史上第一次總統大選電視辯論是一九六○年美國總統大選，尼克森對上甘迺迪，當時共和黨尼克森是現任副總統，選前聲勢遠比年輕的民主黨參議員甘迺迪高，因此尼克森自信滿滿沒有準備，而甘迺迪充分準備，現場意氣風發，充滿自信，第一場辯論聲勢立即翻轉，甘迺迪當選；除了這第一次外，以後的電視辯論，無論是美國或台灣，都沒有因觀看電視辯論而改變原先勝負態勢的案例，為什麼選民對辯論訊息是信者恆信，不信者恆不信？

在風險溝通理論中，民眾對風險的認知，會有「專家與民眾認知差距」，專家認定的高風險，民眾認為不會那麼湊巧，如抽菸導致肺癌，專家認為是高風險，癮君子就認為「不會是我」；也有民眾認為高風險的，專家卻不這麼認為，如施打疫苗，專家認為安全無虞，民眾卻認為有風險；民眾對風險的認知常是「直覺經驗」，而且是不理性的；在選舉辯論中，的確也存在專家與民眾認知差距。

但對選舉辯論評論的專家與民眾認知差距，似乎不能簡化為民眾端的「不理性」，即使是高知識分子的青鳥、小水滴，仍然會主張沈伯洋的市政擘畫比較高明，都更就是要「陪伴」，「你說我做」比較具體，絕對不會「要找市長找不到」，只要沈當選台北一定「順起來」，即使這些口號或主張，幹過公務員或略有行政經驗的人，一聽就知道是「賈大空」（假話、大話、空話），但對手在辯論上的論述，為什麼說服不了這些人？

或許心理學的「認知不和諧理論」可以解釋小水滴為什麼聽不進去不一樣的聲音；所謂認知不和諧理論，是當所熟悉的兩個認知相衝突，或被迫在兩個同等喜歡的事物間作選擇時，內心會產生矛盾、天人交戰而引起認知的不和諧。

如父母離婚的小孩，被迫在爸爸或媽媽間作選擇；女生猶豫於甲男正直人品，但家貧，乙男出身富貴家庭，但長相差，而不知做何選擇；在選舉上，喜歡Ａ黨，但不喜歡Ａ黨提名的Ｘ候選人，另一個喜歡的候選人Ｙ，卻是討厭的Ｂ黨提名的。

如何解決這種內心衝突？不管如何選擇，最後必須說服自己，自己的選擇是對的，當選擇Ａ放棄Ｂ時，必須誇大所選擇Ａ的優點，抑壓或刻意忽略Ａ的缺點，同時誇大或凸顯Ｂ的缺點，忽視Ｂ的優點，以消除內心的不和諧。

因此電視辯論上，無論候選人如何論述，選民都會有選擇性理解來詮釋，喜歡的候選人講空話，會說是「擘畫願景」，不喜歡的候選人攻擊他心目中的「市長」，他會說這是抹黑；只有用不實訊息攻擊對手才是抹黑，如果引述的是對的，而不是憑空捏造，是「揭露」，選舉本來就是將候選人攤在陽光下，「揭露」讓選民檢驗有何不可。

在電視辯論上，選民如果接受對手候選人的訊息，而直接質疑自己原先支持的候選人，之前建立的認知架構會立即崩解，內心產生衝突，因此抵死不從也就不奇怪了。所以電視辯論要翻轉，必須早辦，選民方能逐漸修正自己的認知。選舉是零和遊戲，就是盡力，剩下的就交給選民與上帝。