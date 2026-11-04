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讀家觀點／權力的託付 始於人格的檢驗

聯合報／ 葛明儒／公共事務觀察者、海外兩岸青年策進會創辦人（台北市）

九合一選舉戰雲密布，藍綠候選人紛紛拋出政策主張與選戰議題。然在喧囂的競選過程與各陣營的媒體包裝策略背後，選民應當審視的卻是候選人的人格特質。

權力本質是資源與權力的再分配，政府掌握稅收、預算、政策、法規制定等權力，政策細節固然可由幕僚或專家規畫，面對各方利益紛爭時的「價值取捨」與「資源分配的優先順序」，卻完全取決於領導者個人作風。唯具備穩定、正直與誠信的人格特質，才能確保權力運作不致淪黨派之私，為國家與社會創造最大福祉。

美國政治心理學家Donald R. Kinder研究政治心理學與選民行為，透過「候選人特質評價理論」，揭示選民評估領導者時，主要依「能力」與「誠信」兩大維度。面對資訊爆炸與繁複議題，多數選民確實無法逐頁翻閱每個候選人的政策白皮書，因此將其人格特質做為最直觀的「認知捷徑」。

政策不免隨時局轉變，人格特質卻是執政過程最不可扭曲的核心。以此視角檢驗台北市長選戰，參選人的個人風格與立場一致性，是評估執政可預測性及穩定性的重要指標。

觀察民進黨參選人沈伯洋過去論述與立場，多項關鍵議題的轉向，不免引發公共信任的質疑。例如毒品防制，其早期文章曾主張參考國際減害模式等較開放的思考，甚至在社區防治上提出爭議主張；但在投入選戰後，為因應選情與治安關切，迅速轉向強烈的嚴刑峻罰主張。

在兩岸交流與雙城論壇上，其過去極力批判兩岸交流的國安風險，如今卻又改口稱「雙城論壇既有框架可先留著」，死刑議題的見風轉舵亦然。從學者到政治競選者，立場或可隨角色微調，但若政策主張頻繁隨著選戰策略擺盪，容易削弱選民對其「價值穩定度」與「執政信任感」的評價。

相對而言，現任市長蔣萬安則展現出一貫高度可預測的風格。從擔任立法委員到執掌市政，蔣萬安始終保持溫和、講法治程序的領導氣質；面對複雜的市政爭議或政治對立，他鮮少使用激進語言，而是選擇以腳踏實地的施政與溝通應對。這種特質提供了一套穩定的政策預期，讓市民能安心託付公共資源。

蔣萬安在辯論時提到：「四年前我說到，四年後我做到。」期望將中間選民有效集中，爭取最多選票。社會的和諧，來自人與人之間以禮相待，絕非「出征」文化。台北市民需要的，不是因選舉風向而擺盪的風向雞，而是一位性格可預期、價值始終如一的領導者。

運用權力就像一面鏡子，放大著領導者性格中最真實的底色。「立朝大事，在於大節；大節既立，毀譽何足道哉」，社群媒體實實在在地改變了傳統的政治選舉生態，然選民終究期望，既有的原則不可破、候選人的初衷與使命更不可失。

權力 藍綠 九合一選舉

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