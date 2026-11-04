從源斬除毒、酒駕病根

「周處除三害」的傳說象徵著掃除惡瘤的決心，但在台灣，傳統的猛虎蛟龍已轉化為公路殺手—酒駕與毒駕。日前台南發生十九歲男大生遭第六度酒駕者無照撞死悲劇，再次引發各界對歷經多次修法卻仍悲劇重演的深切反思。

酒駕與毒駕不僅具備高致死率，實務上更常相伴而生，產生加乘的恐怖效應。酒精屬於中樞神經抑制劑，會直接干擾大腦皮質，導致注意力分散、空間感失準、判斷力遲鈍及緊急反應時間拉長。毒品的危害態樣則錯綜複雜，例如安非他命等興奮劑易使駕駛人過度亢奮、幻覺妄想；愷他命、海洛因等抑制劑會導致精神恍惚與反應遲鈍；新興合成毒品如依托咪酯則會造成肌肉痙攣與意識模糊。

當行為人酒後吸毒或吸毒後飲酒，體內物質交互作用將對認知與操控能力造成雙重剝奪，構成極嚴峻的生命威脅。

立法院近期三讀修正通過《刑法》第一八五條之三，將毒駕獨立規範，建構刑事與行政的雙軌制裁體系。然而仍有其法理與實務難題。

在平等原則與科學量化方面，酒駕有吐氣或血液中酒精濃度的客觀明確科學基礎，相較之下毒品種類繁多且代謝速度因人而異，行政院公告的濃度值是否能精確對應「不能安全駕駛」狀態仍具爭議，標準過寬易縱放，過嚴則可能將微量殘留者入罪。

在比例原則的衡平性上，立法若未細緻區分毒品種類、劑量、時間與實際駕駛行為的因果關聯性，一律科以與酒駕相當甚至更重的刑罰，恐忽略具體個案中不法內涵與罪責的巨大差異。此外，警察機關對酒測有成熟設備，但毒駕現場篩檢在普及率與採證程序上仍有不足，若單純提高法定刑度卻缺乏相對應的基層執法能量，新法恐淪為紙上重刑。

針對男大生遭六度酒駕累犯撞死案，輿論常質疑為何惡性重大不能判處死刑。從刑法理論分析，《刑法》第一八五條之三本質上屬於加重結果犯或抽象危險犯的結果加重型態。行為人對酒駕雖具故意，但對致死結果通常僅具過失，而非蓄意謀殺。酒駕致死罪在現行法理與罪刑法定主義框架下並無直接適用死刑的餘地，這並非司法縱容，而是法治國家的基本底線。

自增訂《刑法》第一八五條之三以來，酒駕罰則不斷加重，但悲劇未能絕跡，證明單純依賴提高法定刑度的嚇阻效果有限。問題核心在於執法是否滴水不漏、成癮者是否獲得實質治療，以及社會零容忍文化是否真正深植人心。

面對雙頭惡害，應採取更具前瞻性與整合性的源頭防制策略，包含提升警察機關在酒駕、毒駕攔檢上的設備配置與執法密度，讓潛在違法者心生畏懼；同時，也須正視酒精與毒品成癮的病理本質，推動強制或轉向治療機制來切斷高風險族群的再犯鏈結，並從公共運輸規畫、飲酒文化改革到學校及社會教育全面形塑良好共識。唯有結合嚴密執法、醫療介入與社會道德覺醒，「周處除三害」的決心與智慧，方能真正讓每位用路人平安回家。