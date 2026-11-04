誰給酒駕受害人「下一次機會」

台南一名十九歲男大學生深夜步行返回宿舍途中，遭酒駕男子撞擊身亡。令人震驚的是，肇事者涉嫌撞人後逃逸，且過去已有五次酒駕紀錄，去年底才因酒駕遭吊銷駕照。一個年輕生命就此畫下句點；一再酒駕的人，竟能獲得多次重新開始的機會？

這起悲劇值得追問的，不只是肇事者應該判多重，而是為什麼一個早已多次展現高度危險行為的人，仍然能夠反覆開車上路？

刑罰除了懲罰犯罪，也包括矯正行為、預防再犯，以及維護社會安全。對於初犯可以期待教育、罰款與刑罰具有警惕效果；對於偶發犯罪者，也應保留改過自新的機會。然而，當一個人已經反覆酒駕、接受刑事處罰，甚至曾經造成他人受傷，卻依然故我，是否還能用同樣的標準看待？

任何具備基本常識的成年人，都知道酒精會影響判斷與反應能力，增加交通事故及致人死傷的風險；對於曾經酒駕肇事、反覆接受處罰的人而言，更難以主張自己不清楚其中的危險。

刑法區分故意與過失，自有其法理基礎。明知酒駕可能致死，不代表必然具有殺人的不確定故意。

然而，不構成故意殺人，不代表反覆漠視他人生命安全的行為，就只能被視為一般過失。這些犯罪紀錄，理應在量刑及再犯風險評估中受到充分重視。

對於高度反覆酒駕者，除了提高刑罰的實際嚇阻力，更應檢討駕駛資格管理、酒癮評估與治療、酒精鎖及出獄後監督等措施。當吊銷駕照仍無法阻止其開車，制度就不能停留在一紙行政處分。因為加害人或許還有下一次機會，但那名十九歲的大學生，已經沒有了。