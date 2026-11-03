台北市長選舉首場電視辯論落幕，輿論與調查卻出現耐人尋味的認知差異。多數評論認為，現任市長蔣萬安展現對市政細節的熟稔，更在交叉詰問中以「連環九問」精準指出對手沈伯洋過去言行與立院投票紀錄的矛盾，有攻有守。

然辯論後隨即公布的ＴＶＢＳ即時民調，卻未反映出蔣萬安支持度的擴張，雙方差距反而縮小至四個百分點，甚至有四成七受訪者認為沈伯洋表現較佳，高於蔣萬安的四成。為何辯論實質內容的勝出，未能直接轉化為民調紅利？

從政治傳播學的理論來看，電視辯論極少能直接「逆轉」已表態選民的意向，其核心作用在於鞏固既有立場。當藍綠政黨歸隊率在辯論後雙雙衝上九成三與九成五的極限，選民早已戴上「選擇性傾聽」的心理濾鏡。

藍營支持者看見的是蔣萬安戳破對手的雙標與空洞；綠營支持者則自動過濾掉沈伯洋迴避九道關鍵提問的窘境，只選擇接收其溫和語調與反擊金句。在高度極化的同溫層裡，辯論不是說服的課堂，而是確認信仰的儀式。

再者，辯論也會出現「動員效應」與「潛在傾向催化」現象。交叉分析顯示，有收看辯論者，沈伯洋支持度領先十一個百分點；未收看者，蔣萬安卻領先廿七個百分點。這種極端差異，源於挑戰者陣營支持者對辯論抱持更高的翻盤期待，綠營高昂的收視動能直接推升了會後即時電訪的表態率。

競選活動如同洗照片的顯影劑，沈伯洋在鏡頭前刻意收起過往鮮明的意識形態鋒芒，改以軟性的「陪伴」姿態登場，降低部分年輕與游離選民的戒心，將四年前曾投給非藍陣營、近期卻處於觀望狀態的「潛在傾向」族群重新啟動並催化歸隊。因此，若跳脫短暫的民調漲跌，這場辯論對兩位候選人的真正意義，在於「呈現個人特質」及「後續選戰策略」。

兩小時的交鋒，讓蔣萬安穩健、重制度與行政執行的治理者特質更加立體，卻也顯示單純的政治詰問難以穿透部分中間選民的心防；而沈伯洋言詞閃躲、善於敘事包裝的特質，雖看似幫他度過臨場危機，卻也在放大鏡下留下諸多未答的市政考題，這將直接決定雙方最後一個月的戰略修正。

蔣萬安必須從揭露對手矛盾，升級為強化市政願景的感召力；沈伯洋則必須面對辯論劇場效應消退後，選民對其具體政策可行性與過往立法紀錄的實質檢驗。畢竟，台北歷經多年超越藍綠的務實治理洗禮，早已孕育一群不願成為傳統政黨附庸的「理性選民」。

藍綠動員已達極致，那群在民調中既肯定現任者表現、支持度卻從九成四降至八成的民眾黨支持者，以及近三成仍在冷靜觀望的中立選民，就會是決定天平傾斜的關鍵。他們不看華麗的政治變裝，也不為無聊的口號埋單，只認生活問題、環境品質、居住正義與下一代未來的真實進度。

誰能讀懂這「關鍵族群」對務實治理的需求，最後誰就能贏得首都市民的託付。