阿裔選票衝擊大選 考驗以色列共治

十月以色列國會大選的計票工作已完成，本月四日，選委會將公布當選名單。此次共有十一個政黨跨越百分之三點二五的得票門檻，取得國會席次。

本屆以國國會呈現幾項值得注意的變化。利庫黨席次由二○二二年的卅二席降至廿七席；執政聯盟則由六十八席減至五十三席。反對派陣營獲得四十八席，新成立的正直黨獲得廿一席，成為反對陣營中的最大黨。最引人矚目的則是阿拉伯裔的兩個競選名單共獲得十九席，較二○二二年的十席大幅增加，創下選舉新高。資料顯示，阿裔投票率高達八成，反映其政治參與意願明顯提升。

選舉的外溢效果之一，是加深以色列社會猶太人與阿拉伯裔的矛盾。總理內唐亞胡甚至指責阿裔選民在選舉中舞弊，「偷走了選舉」，要「將以色列伊斯蘭化」。這些指控既無證據，也過於情緒化。反對陣營要角也發表了不與阿裔政黨合作組閣的言論。這些言論容易激化社會對立。

以色列社會長期存在世俗派與宗教派、自由派與民族主義者、猶太人與阿拉伯裔之間的矛盾。這次選舉沒有消除這些分歧，反而更加凸顯。

分歧使得以色列社會的政治對立從政策論辯轉變為身分認同衝突。猶太陣營與阿裔少數民族可能逐漸把對方視為威脅國家未來的力量，而非可以妥協或合作的政治對手。社會便容易形成彼此隔絕的政治群體，陷入各說各話、互不信任的「回音室效應」。這不僅妨礙政府組成，也會削弱民主制度需要的包容與妥協能力。

阿裔席次幾乎占國會六分之一，理論上其政治代表性會隨之提高，但現實是社會接納仍有極大的障礙。以色列的阿裔公民占全國人口約二成。法律上他們是以色列公民，但在政治代表性、公共資源分配、治安與國家認同等方面，長期面臨歧視。兩大黨若希望成功組閣，勢必考慮他們的加盟，但目前猶太人主流社會尚無法接受。

阿裔人士及政黨在以色列長期受到歧視，政治發言權及影響力有限。二○一八年通過的「民族國家法」將這種歧視法制化，該法強調以色列是猶太民族國家，並將猶太民族自決權界定為猶太民族的專屬權利。該法引發有關阿裔地位及平等原則的極大爭議。這次選舉結果可說是阿裔選民的一次反彈。

阿裔政黨的強勁表現不宜僅視為一次選舉勝利，更可看作長期累積的不滿透過民主制度集體表達。阿拉伯社區長期面臨資源分配不公，激發了極高的危機意識，促使他們以投票做為爭取預算與安全的政策工具。兩個競選名單也因應新形勢務實調整路線，由過去專注於以巴衝突的宏觀政治抗爭，轉向民生優先，爭取基礎建設、改善社區治安及促進經濟平權，成功吸引大量中產與青年阿拉伯裔選民投入。

此外，內唐亞胡的極右派政府視阿裔政黨為「國家安全的危險」或「反錫安主義者」；近年來在加薩及約旦河西岸的屠殺或侵占做法，引發阿裔公民對基本權利受損的強烈焦慮，危機感催出了基本盤。阿裔政黨的十九席已成為實質影響組閣的「造王者」。然受限於以色列根深蒂固的錫安主義意識形態，阿裔政黨要成為真正擁有行政實權的閣員並爭取平等權利，仍面臨難以跨越的結構性障礙。

以色列的民主政治依舊面臨跨族群合作的障礙，不論誰出面完成組閣工作，建立一個能讓不同族群共同參與、共同承擔責任的民主國家，將是以色列必須面對的重大課題。