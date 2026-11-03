「否決先生」川普 在台灣能當「否決皇帝」

美國總統川普在期中選舉前夕宣稱，共和黨若失去國會控制權，他就要成為「Mr. Veto」，否決民主黨國會送到白宮的法案，直到對方願意妥協談判。

川普此言固然有催票目的，也是為共和黨可能敗選預作部署。他要向支持者證明，即使國會變天，總統仍能阻擋民主黨的政策。不過，川普再強悍，也只能在憲法明定的權力範圍內擔任「否決先生」，他沒有絕對否決權。

依美國憲法規定，國會兩院通過法案後，必須送交總統。總統若不同意，可以在十日法定期限內否決退回；國會若要推翻總統否決，參眾兩院都必須取得三分之二多數。若總統在法定期限內未簽署，而國會仍在會期中，法案原則上自動生效；若國會在前述法定期限內休會，導致法案無法退回，則可能形成「口袋否決」。換言之，總統可以擋，國會也可以反制。否決權不是總統的聖旨，而是分權制度下的談判工具。

反觀台灣，真正值得警惕的不是行政首長行使憲法明定的否決權，而是憲法沒有賦予完整否決權，執政者卻可從「副署」二字中，創造出連國會都無法推翻的超級否決權。

依憲法增修條文，行政院若認為立法院通過的法律案、預算案或條約案窒礙難行，可以經總統核可提出覆議。立法院若以全體立委二分之一以上維持原案，條文寫得非常清楚：行政院長「應即接受該決議」。所謂「應即接受」，就是覆議輸了，行政院必須服從。這不是建議，更不是行政院長可以選擇遵守的政治禮貌。

然台灣近來卻出現行政院放棄覆議或覆議失敗後，以「不副署」阻止法律公布的憲政怪象。行政院自行認定國會通過的法律違憲，再自行決定不讓法律生效，儼然同時扮演原告、法官與執行者。副署制度原本是行政院院長對總統公布法律負責的機制，而不是賦予行政院長封殺國會法律的權力。若覆議失敗後仍可不副署，憲法要求行政院長「應即接受」豈不成為廢話？覆議制度又有何存在意義？

美國總統否決法案，國會尚能以三分之二多數推翻；台灣行政院長若拒絕副署，立法院卻沒有明文的推翻程序，無疑是擁有比美國總統更大的絕對否決權。當然，立法院多數若粗糙立法，法案若程序草率、財源不明或侵害行政權，必須負起政治責任。但國會可能濫權，絕不等於行政院可以無限擴權；憲法提供的解決途徑，是覆議、協商、憲法訴訟、不信任案及選舉究責，而不是行政院一句「我認為違憲」，就讓三讀通過的法案永遠無法生效。

或許值得一提的是，英國和日本都是君主立憲國家。英國最後一次拒絕御准國會法案，已是一七○八年的安妮女王。日本天皇即使在明治憲法時代理論上握有裁可權，也未曾實際否決帝國議會通過的法律。一九四七年現行日本國憲法施行後，國會成為國家唯一的立法機關，日本天皇公布法律只是依內閣建議與承認所為的形式性國事行為，已無自行否決法律的權力。

中華民國憲法第六十二條規定，立法院是國家的最高立法機關。台灣今日的憲政危機，不只是朝野衝突，而是執政者可能把「捍衛憲政」變成擴權藉口。川普只能依據憲法當「否決先生」，台灣的憲政體制若容許行政院恣意否決其不喜的法案，面對的恐怕是既無憲法明文授權，也無法由國會推翻的「否決皇帝」。