外交自主 日本可以是模範

丁予嘉教授在十一月一日民意論壇「日本怎麼回事？」一文中說，日本失去的卅多年，主因出在「聽美國的話」。很對，美國國務卿季辛吉自認被誤解的話，「做美國的朋友，沒命」，在美日關係，看到另一種詭異的解釋。

日本一九九三年人均所得是三點六四萬美元，去年略降為三點六一萬；在這兩年，美國是二點六四與九點○三萬。對比兩組數字，美國勝出，但其他社會指標則相反。衡量不平等的基尼係數，經社福移轉收入後，美國在二○二三年仍達逼近警戒線的卅九點四，日本在二○二一年還在合理範圍的卅三點八。二○二四年，日本人均壽命八十四歲高於美國的七十九歲，犯殺人罪美國十萬人有五人，約日本的六點五倍；入監人數美國每十萬人是五四二人，而日本是卅三人。遊民人口則美國每萬人約八至廿三人，日本○點二五人。人均溫室氣體排放量，美國十七點五噸是日本兩倍多。

沒錯，日本因聽命美國而經濟不振。另一個解釋是，日本意外成為模範。知道經濟不是幸福的唯一保證，同時在意地球生態環境保護的人，許多年來都在倡議高所得國家必須「去成長」，不要整天抱著人均ＧＤＰ不放。日本不是出於志願而卅年來所得稍降，卻在前段所提這些可以展示社會安全與祥和的數字上，遠勝美國，難道不能是因禍得福，讓人均所得已在三萬美元以上的國家，承認追求成長未必能讓民眾謀福？

近日，歐洲很多國家民眾以數十萬計，起身抗議政府增加國防預算而削減民生支出，《廿一世紀資本論》作者皮凱提在內的許多經濟學者正告當政者，現在是法國最富裕的年代，眼前癥結不是經濟成長，是分配問題，億兆富翁等等有錢的人出錢不足，才是問題。

歐洲人目前缺錢的另一個重要原因，在於他們的領導人製造俄羅斯為敵人，不買莫斯科能源，轉從遠處進口，能源價格自然上升。歐洲國家又聲稱，俄羅斯在北約誘發而入侵烏克蘭觸犯罪行後，還可能會攻打歐盟，於是要增加國防經費、要軍經援助，這實則害慘烏克蘭，致使民生支出不能不減。在這裡，日本可以掌握自己的外交國防路線，不再是意外示範，而是可以主動表率，已有二個作為在招手。

首先是美國十月九日已宣布，將把國際刑事法院（ＩＣＣ）列為制裁對象，並設下一八○天全面制裁的寬限期，禁止美國企業及銀行與ＩＣＣ往來。ＩＣＣ現任院長赤根智子曾是名古屋大學的法律教授，三年前還在任ＩＣＣ法官遭俄羅斯制裁時，曾說美國若「制裁」ＩＣＣ而不只是法官，法院「基本上將被迫關門。」

現在，赤根的學生與支持者逾十七萬人聯署支持她，ＩＣＣ最大出資國日本已供應其預算百分之十五，可以評估東京國際大學C. Lamont教授的建議，善用還有的一五○多天，規畫法院不受美國金融體系箝制的資金來源。

其次，近日民調說，日本民眾有百分之七十六點七擔心台海有事。

即便有事，百分之八十三點一也不支持自衛隊直接參戰，假使美軍介入也只有百分之九點九支持自衛隊共同作戰。日相高市早苗去年說「台灣有事，就是日本有事」，導致中日關係緊張，趁著最新民意、其實也是歷來的民意，改口如南韓總統李在明說，台海有事，與南韓何干？反而可能讓台海更和平。