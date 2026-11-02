相知近五十載 敬悼杜大師忠誥摯友

書法大師杜忠誥與我相知相惜近五十載，他的離去，不僅是書法界的重大損失，對我也是難以平抑的悵惘。二○一七年十一月十一日至十二月廿日，國父紀念館為忠誥兄舉辦「凝聚與幻變書藝展」，適逢忠誥兄七十大壽，我應邀撰寫序文，如此祝賀：「蓄積你自己的光，尋覓你自己的路，高遠立下你的眼界，達成你的目標。永遠盡你所能做到最好，世界正屏息等待你的傑作。」

忠誥兄具有深厚的中文古典學養，並深諳書法不可描摹、不容塗改，要求瞬間一次性完成的「不可逆」特性，有如生命本身「無法再活一次」的寫照。他以跳脫框架的方式，透過不同形式的運筆，凝鍊自己的藝術神韻。

回顧中華書法歷史，有許多傑出書法家出現於不同時期，這與西洋油畫的發展歷程頗相似。但倘若沒有印象派出現，西洋油畫就欠缺令人屏息凝觀的絢爛作品。從這角度而言，忠誥兄可視為中華書法開創新局的藝術家。在近半世紀的歲月裡，我非常榮幸能以景仰的目光，見證他歷經不同階段的驚人蛻變！

忠誥兄不僅在私領域豐富我對書法的品賞雅好，更不吝協助我將藝術氛圍延伸至公領域。例如，我在財政部稅制會編輯「稅制研究」期刊時，他惠賜墨寶，供我更新期刊題字。我在擔任總統府第一局局長時，也得到他的臂助，調整「勳章證書」及「褒揚令」的封面設計。在出任駐ＷＴＯ常任代表時，他更揮毫鄭板橋的詩：「咬定青山不放鬆，立根原在亂崖中，千磨萬折還堅勁，任爾東西南北風。」讓我裱框掛在代表團辦公室入口處，成為代表團永久的財產。

忠誥兄璀璨的一生，已為中華書法歷史展布亮麗的篇章，這將是令人永誌不忘的記憶。