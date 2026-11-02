現代公民養成 選舉可為孩子上的課

大選即將到來，街頭巷尾充斥各式各樣的旗幟、宣傳、造勢；這一切，許多孩子只會覺得熱鬧有餘；至於政見發表、選舉的意義是什麼，孩子們未必知道。但若我們能把選舉的精神帶給孩子，不談政治，只談內涵，相信大選也可讓孩子學到許多無形的價值觀。

上國語課時，恰好提到「信用」的故事。筆者問孩子們，如果有候選人提出很誘人的政見，當選後卻無法兌現，這樣好嗎？我舉了生活中的例子，讓孩子知道信用、承諾的重要，就像課本引用的「季札掛劍」故事。

有位小朋友說：「老師，有的候選人會一直說別人壞話耶。」另一位同學補充：「對呀，而且還會把對手過去不名譽的事揭露出來。」高年級的孩子耳聰目明，心智是雪亮的；儘管候選人對手真的有負面的事，也要適可而止。我也告訴他們，不要抹黑、中傷、誹謗別人，就像與同學相處一般。

除了信用、行為舉止，我也請孩子們繼續觀察，包括候選人談論政見時的態度、條理、語氣等，藉以讓孩子從他人的口語表達中，學習如何與群眾互動、如何展現誠懇態度、如何自信地表達自己的想法等，因為這些是許多孩子欠缺的。藉此，學生可以在簡單的政見談話中，學習人際溝通、與他人共好的精神，而這不正是十二年國教中很重要的核心素養嗎？

選舉當天，是最令人忐忑的時候。我讓孩子們知道，不論宗教、性別、種族等，每個人都有等值的一票，即所謂的「公平原則」；而投票時的布幕遮掩，代表我們有不被他人窺探的權利。我也提醒孩子們，開票塵埃落定時，可以看看民眾是否有多數尊重少數、少數服從多數的態度；也看看當選者、落敗者的情緒與互動，覺察他們是否有「政治家」的風度。

身為師長的我們，只要多一點教育的觀察，相信一定可以培養有素養、有理想的現代公民。