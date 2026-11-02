資訊有流向 選舉要有方向

即將在本月底舉行的市長、議員選舉，從起初熱度有限，到部分選區競爭升溫，社群上的「洋流」現象，更讓人滑出不一樣的選情。候選人的一句話、一張照片，都能引發接力創作與討論。

然而，當資訊不斷流動、聲量快速累積，選民看見的是城市的未來，還是手機替自己排列的政治風景？

回顧選舉傳播，報紙時代的候選人重視專訪、文宣與地方組織；電視時代講究鏡頭、造勢場面與辯論表現；網路時代透過網站、部落格直接發布政見；社群時代則靠直播、短影音與迷因融入日常。選民的資訊結構也在改變：有人守著電視看完整辯論，有人只看手機上的精華片段。這不只是世代交替，更是共同觀看的公共空間，逐漸分裂成各自接收的資訊氣泡。

「脆」上的聲量，究竟來自網民自主，還是網軍操控？網民自發留言、串聯與創作，展現公民參與，網軍若透過假帳號、統一話術與隱藏指揮帶動風向，則可能扭曲討論。但兩者不能只憑立場或聲量判定，仍須查證組織關聯。當演算法放大互動、媒體追逐熱度，自主與操控便可能混雜流動，讓人誤把局部喧嘩當成整體民意。

以蔣萬安遭「周處除三害」風格海報惡搞為例，「二創」爭議，除了創意與諷刺，還包括冒用官方名義造成的誤認。ＡＩ降低製作門檻，二創增加參與機會，卻也讓改圖更容易離開原始脈絡。當玩笑變成「蓄意」，資訊便可能在流轉中變質。創作自由與查證責任，應該一起被看見。

更令人憂慮的是，表態逐漸成為群體認同的通行證。推薦機制、人際選擇與反覆互動，可能共同強化同溫層；久而久之，「不表態」容易被解讀為不支持，追問證據則被懷疑立場。原本能求同存異的市政問題，變成非黑即白的忠誠測驗，交通、住宅、長照與財政，反而失去討論位置。

民主的進步，在於容忍異見、接受監督，也願意理性對話。去年立委大罷免案全數未通過，至少提醒各陣營，動員聲量不能直接等同整體民意，但若把民主想成贏者全拿、輸者全退的零和遊戲，持續以對立壓過說服，就可能遭遇選民反噬的行為。

因此，媒體素養應從社群克制開始。生氣時慢一點轉傳，認同時多問一句證據，懷疑時觀看不同新聞，主動比較不同來源，讓判斷超越單一立場。資訊可以有不同流向，人民也可以有不同選擇。選舉終究的本質，是誰能改善生活、承擔治理責任，讓人民過得更好，不是流量更大而已。