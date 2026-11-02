聽新聞
0:00 / 0:00

資訊有流向 選舉要有方向

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資訊傳播學系助理教授（桃園市）

即將在本月底舉行的市長、議員選舉，從起初熱度有限，到部分選區競爭升溫，社群上的「洋流」現象，更讓人滑出不一樣的選情。候選人的一句話、一張照片，都能引發接力創作與討論。

然而，當資訊不斷流動、聲量快速累積，選民看見的是城市的未來，還是手機替自己排列的政治風景？

回顧選舉傳播，報紙時代的候選人重視專訪、文宣與地方組織；電視時代講究鏡頭、造勢場面與辯論表現；網路時代透過網站、部落格直接發布政見；社群時代則靠直播、短影音與迷因融入日常。選民的資訊結構也在改變：有人守著電視看完整辯論，有人只看手機上的精華片段。這不只是世代交替，更是共同觀看的公共空間，逐漸分裂成各自接收的資訊氣泡。

「脆」上的聲量，究竟來自網民自主，還是網軍操控？網民自發留言、串聯與創作，展現公民參與，網軍若透過假帳號、統一話術與隱藏指揮帶動風向，則可能扭曲討論。但兩者不能只憑立場或聲量判定，仍須查證組織關聯。當演算法放大互動、媒體追逐熱度，自主與操控便可能混雜流動，讓人誤把局部喧嘩當成整體民意。

以蔣萬安遭「周處除三害」風格海報惡搞為例，「二創」爭議，除了創意與諷刺，還包括冒用官方名義造成的誤認。ＡＩ降低製作門檻，二創增加參與機會，卻也讓改圖更容易離開原始脈絡。當玩笑變成「蓄意」，資訊便可能在流轉中變質。創作自由與查證責任，應該一起被看見。

更令人憂慮的是，表態逐漸成為群體認同的通行證。推薦機制、人際選擇與反覆互動，可能共同強化同溫層；久而久之，「不表態」容易被解讀為不支持，追問證據則被懷疑立場。原本能求同存異的市政問題，變成非黑即白的忠誠測驗，交通、住宅、長照與財政，反而失去討論位置。

民主的進步，在於容忍異見、接受監督，也願意理性對話。去年立委大罷免案全數未通過，至少提醒各陣營，動員聲量不能直接等同整體民意，但若把民主想成贏者全拿、輸者全退的零和遊戲，持續以對立壓過說服，就可能遭遇選民反噬的行為。

因此，媒體素養應從社群克制開始。生氣時慢一點轉傳，認同時多問一句證據，懷疑時觀看不同新聞，主動比較不同來源，讓判斷超越單一立場。資訊可以有不同流向，人民也可以有不同選擇。選舉終究的本質，是誰能改善生活、承擔治理責任，讓人民過得更好，不是流量更大而已。

辯論 政治

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

廖元豪／暖洋流切勿變成霸凌流

民主日常就在每個家庭客廳裡

星期透視／北台灣「國安四政」的選情與未來

觀察站／柯攻賴防 瞄準破口對決保守接棒

相關新聞

辯論重態度而非口才

台北市長選舉辯論會結束後，外界照例比較兩位候選人誰說得更好、誰攻防更有力。然而，一場辯論真正值得檢驗的，從來不是口才，而是候選人是否把辯論當成對市民的正式報告。換言之，辯論台上看見的差距，表面上是表達能力，實際上反映的是面對這職位的態度。

選民要選的是市長 不是來看政治變裝秀

政治人物適度經營形象無可厚非，但若包裝過了頭，刻意營造出來的人設，反而可能成為民眾眼中的尷尬。

資訊有流向 選舉要有方向

即將在本月底舉行的市長、議員選舉，從起初熱度有限，到部分選區競爭升溫，社群上的「洋流」現象，更讓人滑出不一樣的選情。候選人的一句話、一張照片，都能引發接力創作與討論。

政治接棒與城市治理的考驗

十月卅日晚間，國民黨高雄市長候選人柯志恩與民進黨候選人賴瑞隆首度辯論。賴瑞隆強調延續謝長廷、陳菊與陳其邁的施政基礎，承接「第四棒」，帶領高雄迎向下個黃金十年；柯志恩則以政黨輪替為訴求，強調長期執政需要監督，並質疑派系政治對城市治理的影響。不過，辯論真正值得市民思考的，不是誰有資格接棒，而是政治傳承能否轉化為更有效率、更具生產力的城市治理。

現代公民養成 選舉可為孩子上的課

大選即將到來，街頭巷尾充斥各式各樣的旗幟、宣傳、造勢；這一切，許多孩子只會覺得熱鬧有餘；至於政見發表、選舉的意義是什麼，孩子們未必知道。但若我們能把選舉的精神帶給孩子，不談政治，只談內涵，相信大選也可讓孩子學到許多無形的價值觀。

相知近五十載 敬悼杜大師忠誥摯友

書法大師杜忠誥與我相知相惜近五十載，他的離去，不僅是書法界的重大損失，對我也是難以平抑的悵惘。二○一七年十一月十一日至十二月廿日，國父紀念館為忠誥兄舉辦「凝聚與幻變書藝展」，適逢忠誥兄七十大壽，我應邀撰寫序文，如此祝賀：「蓄積你自己的光，尋覓你自己的路，高遠立下你的眼界，達成你的目標。永遠盡你所能做到最好，世界正屏息等待你的傑作。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。