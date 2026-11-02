政治接棒與城市治理的考驗

十月卅日晚間，國民黨高雄市長候選人柯志恩與民進黨候選人賴瑞隆首度辯論。賴瑞隆強調延續謝長廷、陳菊與陳其邁的施政基礎，承接「第四棒」，帶領高雄迎向下個黃金十年；柯志恩則以政黨輪替為訴求，強調長期執政需要監督，並質疑派系政治對城市治理的影響。不過，辯論真正值得市民思考的，不是誰有資格接棒，而是政治傳承能否轉化為更有效率、更具生產力的城市治理。

賴瑞隆提出的「黃金十年」，須有比延續過去建設更具體的經濟內涵。高雄近年積極引進半導體與科技產業，確實為城市帶來新的投資機會，但投資金額不等於生產力，產業產值也不必然轉化為一般家庭所得。尤其高雄仍有大量傳統製造業與中小企業，如何讓這些企業參與供應鏈升級，分享科技投資帶來的技術外溢效果，並創造更多高薪工作，才是下一階段產業政策的重要考驗。

辯論中雙方都談到演唱會經濟，但活動帶來的消費能否形成長期產業效益？柯志恩提出將舞台、燈光等相關產業留在高雄，建立在地產業鏈，是值得討論的方向。演唱會可以帶來短期人潮，但如果相關服務、技術與產業收益留不下來，城市得到的可能只是活動期間的消費，而非持續穩定的經濟成長。

財劃法亦成為辯論的重要攻防。賴瑞隆認為修法不利高雄，影響地方建設資源；柯志恩則從統籌分配款增加及地方財政分配提出不同說法。這個問題不應只停留在中央究竟給了高雄多少錢。地方政府當然需要合理的財源，但更重要的是財政資源如何配置、投資效益如何衡量，以及市民能否監督公共支出的成果。財源分配與地方治理責任應同時討論，不能把所有施政問題都歸因於中央補助不足。

二○五兵工廠的開發也反映出不同的城市空間規畫思維。賴瑞隆重視原有產業與就業發展的可能性，柯志恩則提出市府及議會遷建構想，希望重新配置城市核心空間。這不只是土地用途之爭，而是公共土地的機會成本問題。土地開發須比較不同用途創造的長期社會效益，不能只看短期建設規模，也不能忽略未來產業與人口發展的需求。

柯志恩提出政黨輪替與揭弊主張，具有民主監督意義；不過，政黨輪替不保證治理品質就會提高，政治延續也不保證施政必然進步。無論哪個黨執政，都應接受相同檢驗：人事是否透明、公共資源是否有效運用、重大建設是否經過成本效益評估，以及市民是否真正分享經濟成長成果。

因此，這場辯論最值得高雄市民思考的，不是第四棒究竟由誰接下，也不是新潮流或其他政治派系誰的影響力較大，而是高雄能否進一步走向以生產力、就業品質與所得提升為核心的城市發展模式。

政治傳承可以延續政策，但不能取代創新；政黨輪替可以帶來監督，但不能取代具體的治理能力。高雄下一個十年的成敗，終究要看市民能否得到更好的工作、更合理的所得，以及更值得期待的生活。這才是候選人真正該回答的問題。