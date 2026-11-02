選民要選的是市長 不是來看政治變裝秀

政治人物適度經營形象無可厚非，但若包裝過了頭，刻意營造出來的人設，反而可能成為民眾眼中的尷尬。

民進黨台北市長候選人沈伯洋，過去最鮮明的政治標籤，就是黑熊學院、國安議題與抗中保台。這種形象或許能凝聚特定支持者，卻未必能獲得多數民眾認同。如今參選市長，面對不同的選民結構，需要調整溝通方式，試圖從強勢的政治人物，轉型為溫和、親切、具有親和力的候選人。

政治人物在不同場合展現不同面貌，本屬正常。在立院需要堅定監督，面對市民則需耐心溝通，兩者並不衝突。不過，若刻意到讓人感覺不自在，就很容易產生反效果。

更值得思考的是，市長選舉不是一場形象選秀。台北市民關心的是交通壅塞如何改善、都更如何推動、住宅問題如何解決、教育與社會福利如何規畫，以及財政如何有效運用。這些問題需要的是專業、經驗與具體政策，而不是一套精心設計的親民人設。

政治人物可以調整溝通方式，卻不該為了選票把自己改造成一個連自己都不像的角色。畢竟，市民要選的是市長，不是來看一場政治變裝秀。