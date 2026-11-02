台北市長選舉辯論會結束後，外界照例比較兩位候選人誰說得更好、誰攻防更有力。然而，一場辯論真正值得檢驗的，從來不是口才，而是候選人是否把辯論當成對市民的正式報告。換言之，辯論台上看見的差距，表面上是表達能力，實際上反映的是面對這職位的態度。

立委沈伯洋長期被視為善於論述，熟悉媒體語言，也能在公共議題上快速建立其獨特敘事，在日常政治議題眾多，資訊難以立即查證和深入思考的情況下，善用說話技巧，往往就足以讓人感覺言之有理；相較之下，蔣萬安市長的表達風格較為謹慎，甚至常被批評過度依賴講稿、不夠靈活。因此辯論前，不少人預期沈伯洋會占有優勢。但辯論畢竟不是政論節目，也不是拍攝社群短片。選民有機會在兩個小時內，仔細評斷誰真的了解市政，把問題說清楚、把政策說明白。

也因此，在這場辯論中，選民驗證的不是誰口才好，而是當辯論題目已事先提供、雙方都有時間準備時，何者呈現的內容足以支撐首都市長候選人的高度。挑戰者不是現任市長，對市府內部流程、行政細節與執行難處理解有所不足，選民可以理解，也願意給予合理空間。然而，市民可以包容不熟悉，卻不會也不該接受候選人準備不充分。因為這不是資訊落差，而是對擔任市長的認知和態度問題。

美國政治史上有個經典例子。德州前州長裴瑞曾在二○一一年共和黨總統初選辯論中，主張若自己當選總統將裁撤三個聯邦部會，卻在現場忘記自己提議裁撤的第三個部會名稱，最後以一句「Oops」收場。裴瑞並非沒有治理經驗，也不是不會說話；他曾長期擔任德州州長，行政資歷完整。但也因對自己過度自信，導致選民看見他在辯論會上的失誤，直接認定他沒有嚴肅看待這個與民對話的機會，準備不足的輕視態度，在關鍵時刻被放大，也導致他在辯論後黯然退選。

這個案例給台北市長辯論的啟示，不是說要用一次失誤否定一個人，而是理解辯論的本質不是脫口秀，不是政論節目，更不是人物設定的場合；辯論是候選人爭取人民頭家給自己機會服務的面試。尤其在題目已知的情況下，候選人的表現有差距，其實不是口才，也不是臨場反應不同，而是面對問題的態度有別。

蔣市長的表現當然可以被評論。他風格謹慎，論述未必充滿激情，但他在辯論台上展現的，正是面對任何工作都嚴肅準備的政治性格。反觀挑戰者在這場辯論引發的疑慮，不是他說「陪伴」是都更問題的關鍵，也不是他提到自己學習塔羅牌來關懷青少年這些具有創意的治理思維，而是他低估市政辯論的嚴肅性。作為首都市長，治理城市當然可以有溫度，但溫度不代表不接地氣，同理心很重要，但同理之後仍需務實的理解制度與執行路徑。

台北市民在這場選舉中，或許需要思考在兩種價值觀中做出選擇。究竟應支持實事求是的態度，還是鼓勵天馬行空的空談。候選人有責任證明自己尊重這座城市，理解權力來自市民，也懂得每張選票背後需要負起的責任。

政治辯論偶有失誤，可以理解。人會緊張，當然可能一時詞窮。裴瑞的「Oops」之所以成為選舉辯論中的挫敗經典，不是單純因為人們樂於嘲笑失言，而是因為它提醒所有候選人，面對每個跟選民接觸的機會，都應嚴肅以待。辯論會不是看誰比較聰明，也不是誰比較會說話。真正的差距，是誰認真把市民當成頭家，把辯論當成面試，把市長當成一份需要敬畏與準備的工作。一場辯論，兩種態度，台北市民看清了嗎？