民主日常就在每個家庭客廳裡

這兩天回彰化老家陪伴九十多歲的媽媽，恰巧遇上高雄、台北兩場市長候選人電視辯論會，於是我陪著媽媽連續看了兩天，母子倆共享台灣民主日常！

媽媽年紀大了，不懂政治、不懂政黨，甚至不太明白什麼叫「選賢與能」，卻看得津津有味。看到自己「尬意」的候選人，她還不時指著電視對我說：「我感覺這個人比較會講。」我則在一旁替她解說政見與辯論內容。看著媽媽專注的神情，我忽然覺得，民主其實離我們並不遙遠，它就在每一個家庭的客廳裡。

連續看完高雄、台北兩場辯論，我最大感受是：民主政治得來不易，投票機會更應該珍惜。選票雖然只是一張紙，卻代表人民對城市未來的選擇。投下自己珍貴的一票，讓心儀的候選人勝出，這就是人民最直接、也最重要的民主權利。

平心而論，柯志恩、賴瑞隆、蔣萬安和沈伯洋四位候選人，在辯論場上的表現都相當不錯，各有論述與主張。當然，辯論會後一定會有媒體、名嘴或專家學者評比誰的表現略勝一籌，但我們也應該明白，會說不等於一定做得到。辯論會只能是投票時的參考因素之一，口才好不代表一定能成為好市長；口語表達稍微遜色，也不代表就做不好市政。

前台北市長黃大洲就是一個例子。他任內對台北市有不少建設與貢獻，卻因為不善於口語表達和政治表演，最終在選舉中未能續任市長。由此可見，會說是一種能力，能做又是另一種能力，選市長不能只看辯論台上的表現。

我也特別期待各位候選人，如果最後當選，都不要忘記自己在辯論會上向人民開出的支票。既然說了，就要努力做到；既然承諾了，就應該接受人民的檢驗。唯有如此，才能為自己的城市爭取最大的光榮，也讓每一位市民都能以自己居住的城市為榮。

陪媽媽看辯論，還有一個意外的收穫。媽媽說她聽不懂國語，不知道候選人在說什麼，我只好在旁邊為她解說大意。這讓我想到，未來的選舉辯論會，是否可以考慮增加地方語言的同步翻譯頻道？讓台語、客語、原住民族語等不同語言的民眾，都能理解候選人的政見。這或許也是台灣民主發展可以再向前跨出的一步。

我跟九十多歲的媽媽一起看辯論，也再次深深體會：台灣的民主得來不易，值得我們好好珍惜。希望每一位選民都能認真聽、理性看、慎重選，投下手中珍貴的一票；也期待所有候選人與政黨繼續努力，讓台灣的選舉文化更上一層樓。