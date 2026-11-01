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蔣萬安射出「辯論三箭」

聯合報／ 邱世長／教師（新北市）

昨天台北市長候選人首場電視辯論會登場，「邀戰」的民進黨候選人沈伯洋與「受邀」的現任市長蔣萬安，無不卯足全力爭取聲望、提升其餘縣市選將的士氣，蔣、沈兩人雖是「君子之爭」，但也都有輸不起的壓力。

筆者以中間選民的立場，全程觀看這場全國矚目的辯論，發現蔣萬安展現的「辯論三箭」，確實令人耳目一新！

第一箭：反守為攻。過去，蔣萬安總給人親和感十足的「暖男」形象，但在這場辯論會，卻選擇反守為攻，在不斷細數自己任內的政績之餘，還點出對手不熟市政的軟肋。

例如，對手譏諷蔣萬安的政績不外乎是輝達、大巨蛋和鮮奶，蔣萬安顯然對於此一問題早有準備，反手趁機宣傳這正是他的政績，同步展現蔣萬安說到做到的執行力。

第二箭：擘畫城市願景。

蔣萬安也顯然預料到對手會攻擊松山機場遷移議題，反而趁機宣導他規畫透過松山機場遷移，就是要打造三百公頃的「台北ＡＩ園區」；緊接著表達，若成功連任，將以北士科為核心，推動無人自駕公車、ＡＩ智慧產業聚落等發展，包含智慧教育、智慧交通與安全等市政規畫。

第三箭：強化議題導向。近日，酒駕、毒駕等議題，在社會上鬧得沸沸揚揚，也會產生相當的選票磁吸效應。

蔣萬安趁著這場全國關注的市長辯論會，再次展現他支持重罰的立場，充分把握這個宣傳及爭取選票的機會。

最後，選舉的重點是選賢與能，從這場辯論會來看，兩位都是優秀人才，不管誰當選，相信都是台北市民的福氣。

蔣萬安 辯論 沈伯洋

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