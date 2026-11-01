星期透視／北台灣「國安四政」的選情與未來

這個月底的地方選舉，本就極會選舉又中央執政的民進黨，在「基北北桃」（基隆、台北、新北、桃園）四地市長選戰中，利用充沛的資源與靈活的戰術，至少把基隆、台北、新北三地的選情炒到足夠的熱度，讓人覺得民進黨的挑戰者有些機會奪回地方執政權。

至於國民黨，競選基北北桃市長的謝國樑、蔣萬安、李四川、張善政，若各取他們名裡的一個字，正好是「國安四政」（「國安市政」的諧音），代表對於區域善治的願景與高度。

他們不僅是一日生活圈的四位首長候選人，更是反對黨陣營「基北北桃大聯防」的關鍵人物。但是，他們所競選的城市多是這次選舉民進黨最想突破的泛藍（或「藍白合」）政治區塊。

在選舉這件事上，民進黨常想得比國民黨遠。估計民進黨很可能盡全力在雙北造成破口，執政後便可為馬上展開的總統與立委競選增加戰力，並希望在民國一一七年一月投票後，中央行政、立法一把抓，不僅讓制衡力量明顯減弱，更讓賴清德主席幾乎沒有想做而做不到的政治工程，當然，也就不會出現行政院長不副署立法院多數委員通過的法案的問題。

目前，基北北桃「國安市政」，維繫關鍵是加起來近六百五十萬人口的雙北。台北在所謂的「洋流」造勢下，原則上已回歸雙方藍綠基本盤，民眾黨和中間選民的票能否較多數地灌給蔣萬安，或是主要關鍵之一。另，蔣萬安仍有執政優勢，就看他如何運用。

選情相對較撲朔迷離的應是新北。國民黨李四川沒有自己的執政優勢，因為他不是已經執政八年、具高支持度的侯友宜；再者，民進黨雖未如在台北那般幾盡全黨之力地輔選新北，但蘇貞昌政治家族長期培養的在地勢力和公認的選舉操盤手段，讓蘇巧慧的能量不遜於曾在台北縣擔任過一年多副縣長、新北市前後擔任逾五年副市長的李四川。

對藍白兩黨而言，人口超過四百萬的新北，需要也曾擔任高雄市副市長、台北市副市長、行政院秘書長的李四川與尋求連任的蔣萬安聯防，固守「國安市政」所代表的九百多萬人口（占全台人口近四成），才能穩定軍心。

李四川在其中的個人經歷與特質不僅重要，而且可能是最獨特的。「川伯」豐富的政治歷練讓他不用「實習」便可上手。他工程師的背景，實事求是的做事理念，從土木工程、治水到「路平、燈亮、水溝通」幾乎無役不與，北市公館圓環拆除工程也是靠他，也將是「國安市政」首長協商拍板定案中不可或缺的決策力量。

「川伯」是屏東縣小琉球鄉人，歷代都是漁民，自幼家境不寬裕，從高雄岡山農工考入台北工專，都靠半工半讀，進入台北市政府時先任約聘僱人員，後來轉為基層公務員，約卅年後升到台北縣政府工務局局長，逐漸往政治任命的道路前進。這跟「國安市政」其他三位出身名校、中年以前便發展順遂的市長相比，有很大的不同。

或因如此，加上之前提到的工程師以及所謂「萬用副市長」經歷，所以「川伯」在實幹、拿鐵鎚、接地氣的歐吉桑形象外，是少了點敘事技巧與熱情投射（渲染力）。這是明顯的短處。

總之，「川伯」和「水獺媽媽」（蘇巧慧的綽號）的交手，結果如何，影響深遠。

（作者為國立政治大學外交學系教授）