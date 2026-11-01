大屋頂下／民進黨全黨應向中華民國下跪—賴清德先向台獨下跪

陸委會副主委沈有忠十月二十七日表示：「台灣從來沒有台獨的選項，中華民國是客觀事實的存在。」

沈有忠將賴清德最新改版的兩岸論述架構巨幅暴衝推前了一大步，出現駭人聽聞的大躍進。

賴清德在五月十七日聽取國安會對川習會的報告後說：「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。」這是他的新版。

賴沈二人的發言，顯有邏輯設計上先後主從的脈絡。賴先放話：「沒有台獨問題」，沈則將之引申、放大為「中華民國是客觀事實的存在，台灣從來沒有台獨的選項。」

沈對賴的歸納是：「台灣（不但現在）沒有台獨的問題。」演繹是：「且從來沒有過台獨的選項。」

二人一口否認了幾十年來民進黨操作台獨的狂妄猖獗，如今竟謂連當成「選項」都「從來沒有」過，棄若敝屣。

僅憑這段「賴沈雙簧」，民進黨全黨就應向中華民國下跪，賴清德則應先向台獨下跪。

只想用一句風涼話，民進黨就此全盤否定了幾十年來的台獨操作，連「選項」都不是了。

不是要台獨公投嗎？

台獨運動的實際操作，若計自一九四七年前後廖文毅、廖文奎兄弟的「台灣再解放聯盟」起，已歷約八十年；若計自民進黨一九九一年發表《台獨黨綱》，也已三十五年。這段期間，台獨操作都絕不是「從來沒有」，其實是民進黨挾持台灣的「唯一選項」。

自「中華民國是外來政權／流亡政府／殖民政府」，《台獨黨綱》、正名制憲、〈台灣中國／一邊一國〉，至今賴清德的「我是一個務實的台獨工作者」，仇中、抗中、去中、脫中，操作「打掉雜質」，發動大罷免，推倡台灣地位未定論，否定台灣光復，發動九合一青鳥化。等等等等，種種切切。這些，難道「台獨從來不是選項」？

如今，大局丕變，賴清德在兩岸操作上必須改弦易轍，這可以理解。

就美台關係言，川普說「不願見有人走向台獨」；就兩岸關係言，習近平說「只要不搞台獨，其他的都可慢慢談」；就美中關係言，二者已建構「建設性戰略穩定關係」。這些大局丕變，皆使賴清德不能再以台獨來自欺欺人、挾持台灣，作繭自縛，因此這類的轉型操作皆可理解。何況，台灣社會也有相當明顯且足夠的民意，希望民進黨能擺脫台獨，甚至致力協助民進黨轉型。

台獨的核心意識若在增強台灣的主體性，用以對抗中共，這可說也是台灣人的共識追求。但是，幾十年來完全未見「外擊型台獨」足以壓制中共的明顯功能，反而愈來愈成為「內殺型台獨」，只是撕裂台灣，蹂躪中華民國而已。

幾十年，有目共睹，這不是台獨的「從來未有」，而是台獨的「從來如此／始終如一」。

幾十年，時間愈延續，台獨的真相愈清楚，中華民國的意義也愈明白。

今年國慶，韓國瑜說：「如果孫中山能穿越時空看到今天的中華民國，看到今天的台灣，相信他一定會為我們努力創造的成就感到驕傲。」

賴清德現在應已確知「台獨做不到就是做不到」，如今他甚至完全否定了台獨的「選項」。

台獨必須轉彎，賴清德更必須轉型。但是，不能只借「台灣從來沒有台獨的選項」一句風涼話，就甩了鍋。

這是不知廉恥，簡直就是不要臉了。

賴清德要甩台獨。首先應當承認台獨是一個歷史性及根本性的大錯誤，台獨有可以理解的政治初心（增強台灣主體性／對抗共產專制的中共），但如今最後變成了以毀滅中華民國為目標的「內殺型台獨」，卻只會走上毀台滅台的死路。

任何人回顧幾十年來台獨對台灣撕天裂地的衝擊，雖可承認台獨運動為台灣民主注入了動力，但不能對幾十年來台獨運動對中華民國的蹂躪摧殘視若無睹，不認這個帳。

到了賴清德手裡，更到了「只要搞台獨／什麼都可以」的地步，中華民國更已被他整得不成形狀。例如：可以完全違反民主原則，搞「打掉雜質」；可以主張終結立法院，搞「大罷免」；可以終止立法院的憲法運作，不副署、不執行立法院三讀通過的正式法案；可以濫耗一兆以上納稅錢，玩一場非核鬧劇。等等等等，罄竹難書。

在賴清德手中，中華民國已被他搞成「中華已掏空／民國已異化」。

何況，他台獨又沒搞成，且已見台獨更搞不成。

這樣的甩鍋，難道賴清德能以「台灣從來沒有台獨的選項」一句話，就想甩掉民進黨前後幾十年對「操作台獨／摧毀中華民國」的歷史責任嗎？

面對幾十年來對中華民國造成慘重傷害，如今竟稱「從來不是選項」的台獨，全體民進黨現在應思匍匐跪地，向中華民國認錯、道歉。

在民進黨向中華民國下跪認錯之前，賴清德更應先下跪向民進黨認錯道歉。他必須對他任內在台獨的愈陷愈深知錯知罪，台獨被他玩弄到這個地步，他難道不應負荊請罪，向台獨下跪，認錯，道歉？

在民進黨未向中華民國下跪道歉前，在賴清德未向台獨道歉前，都沒有說出「台灣從來沒有台獨的選項」的立場。

賴清德必須考慮繼往開來的歷史責任。

先談繼往。賴清德必須面對有重大聲望者自廖文毅至高俊明等台獨的列祖列宗少說也有數千人。賴清德有什麼資格代表他們說「台灣從來沒有台獨的選項」？台獨黨綱廢除了嗎？舉辦過台獨公投了嗎？

再談開來。例如：口中說「沒有台獨的選項」，但眼下實際操作的九合一「洋流」，卻就是有目共睹的台獨運動。如果賴清德藉由這場九合一選舉，將台灣新世代鑄造成一個「青鳥台獨法西斯世代」，並用這樣的台灣來「仇中／抗中／去中／脫中」，繼續以台獨對抗十四億中國人。請問，台灣的未來在哪裡？賴清德自己的未來又在哪裡？

屆時，誰來泣血稽顙下跪？

在民進黨的操作下，台灣不是「從來沒有台獨的選項」，而是中華民國「從來」都受到台獨的「內殺」與毀滅，至今如此。

台灣從來沒有台獨選項？民進黨與賴清德也「從來沒有」嗎？

既已完全否定台獨到「從來不是選項」的地步：

賴清德應向台獨下跪，再甩掉台獨。

民進黨全黨應向中華民國下跪，再回頭重建「中華」與「民國」。

面對中華民國，面對台獨，可以跪下。