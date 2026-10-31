讀家觀點／重組兩蔣行館 讓歷史活起來

今天是蔣中正前總統誕辰，兩蔣行館應如何面對歷史、吸引遊客，值得重新思考。這些場所曾與國家領導人的生活、軍事部署及外交決策相連，如今若只剩建築、家庭照片與紀念商品，便難以讓年輕人理解：這些空間，究竟與自己的生活有何關係？

筆者近日走訪大溪、角板山、頭寮及慈湖等地，最深的感受是，歷史敘事與場所特色仍有加強空間。咖啡、文創與藝文活動可以服務遊客，卻不能取代行館存在的歷史理由。民眾千里迢迢來到這裡，應有機會理解兩蔣如何在戰爭、國際壓力與統治危機中作出選擇，以及人民承受了什麼後果。

問題也不只在單一行館。若將蔣中正的個人事功與台灣爭取民主的歷程分開展示，卻未充分連結國共內戰、政府遷台、冷戰與威權統治，觀眾便難以掌握歷史的因果。今天台灣仍面對中國共產黨的壓力與強權競逐，過去的決策經驗，正是理解當下的重要材料。

我主張以「地緣政治驚悚片」的敘事張力，重新組織行館展示。這不是虛構情節或販賣恐懼，而是用檔案、日記、地圖及當事人的生命故事，呈現歷史轉折中的不確定性。從西安事變、國共內戰到軍民遷台，從八二三砲戰、反攻計畫到外交關係巨變，都能讓觀眾看見：決策者當時知道什麼、有哪些選項，又付出什麼代價。

展示也須誠實面對權力造成的傷害。毛澤東治下的大飢荒與文革，以及蔣中正在台統治下的白色恐怖，都應依據史料說明，讓受害者的聲音進入展場。反共不能抵銷威權責任，反省威權也不必切斷兩岸歷史。讓觀眾理解不同制度如何影響人的命運，比單純歌頌或譴責領袖，更具有民主教育的意義。

各場所更應建立自己的主題，避免複製相同照片與年表。慈湖可結合冷戰與戰備空間，角板山可從行館生活連結重大政務，大溪則可呈現地方社會與國家權力的交會。尚未開放的地下設施，應先釐清權責與史實，評估安全及保密需求，再討論開放方式。

管理上，政府應公開檢討預約、攝錄影等限制必要性，在文物保存、生態與參觀秩序容許下，增加合理使用及傳播的機會。也可引進民間策展、導覽與營運專業，但須訂定史料查證、公共近用與教育品質的要求，避免活化最後只剩商店與餐飲。

教育的目的，是讓人能提出問題、比較證據，並反省選擇的後果。行館不應要求遊客認同某位領袖，而應讓人帶著對戰爭、和平、自由與責任的追問離開。所謂復興昔日光榮，應轉化為今日的公共價值：讓歷史誠實地活起來，觀光才有持續吸引人的理由。