國防布一燒 沈伯洋人設破功

軍隊是一個高度封閉的體系。當內部發生管理失當、霸凌或不公事件，基層官兵與家屬往往求救無門。此時，握有監督權的立法委員，便成他們唯一能抓住的浮木。然而，近期引發社會譁然的陸軍二○六旅連環爭議案，不僅再次掀開軍中管理的「國防布」，這把火更意外延燒到台北市長選戰的賽道上，成為檢驗候選人政治責任的殘酷試金石。

這起事件的核心爭議，在於一封來自軍中役男遭竊的求救信，揭露民進黨台北市長選將沈伯洋，在「立委本職」與「候選人身分」之間的嚴重失衡。

回顧時間線，客觀的事實呈現出令人擔憂的落差。根據當事役男與國民黨立委徐巧芯辦公室的公開紀錄，陳情案早在九月下旬就已發出，徐辦接獲後隨即展開追查並回覆當事人。然而，同樣收到陳情的沈伯洋團隊，卻直到十月下旬（連假期間）才意識到此案，並於連假後才致電國防部。面對「忽視陳情」的質疑，沈伯洋強調國防部曾告知他「是第一個關心的立委」，試圖以此證明自己並未怠忽職守。但對於講究證據的中間選民而言，無論國防部的聯絡人當時是如何回覆，這套說詞無法掩蓋最致命的客觀事實：從基層發出求救到團隊致電軍方，中間整整存在了一個月的「時間差」。

這一個月的等待，若放在十多年前的時空背景下，顯得格外諷刺。二○一三年洪仲丘事件爆發時，二十五萬「白衫軍」走上凱道，當時在野的民進黨與許多社會運動者，高舉著「軍中人權不容妥協」的大旗，對國防部的官僚殺人發出最嚴厲的怒吼；然而十多年過去，當初那些聲援軍中人權的急先鋒，如今掌握權力，面對基層役男的求救信，反應卻是如此漫不經心。這種從「人權捍衛者」到「選舉本位主義」的劇烈轉變，看在當年曾穿上白衫走上街頭的中間選民眼裡，無疑是最殘酷的政治照妖鏡。

這一個月的時間差，正是沈伯洋選擇「帶職參選」所必須付出的必然代價。當政治人物試圖「腳踏兩條船」以保留退路，其團隊資源必然遭到嚴重稀釋。沈伯洋過去以國安專業獲得部分支持，但投入高強度的選戰後，一封攸關役男權益的陳情信卻被擱置。這不是單純的個人疏忽，而是系統性的資源錯置；當候選人將多數精力投入造勢串聯與政治口水，那些原本應受其庇護的弱勢聲音，自然就被擠到待辦事項的最邊緣。

對於高度理性的台北市民而言，這起事件直指未來首都治理的核心問題：行政能力與責任感。立委只需針對特定議題監督；而台北市長卻要扛起管理八萬名市府公務員、處理兩百五十萬市民日常大小事的重責大任。如果在擔任立委期間，面對一封軍中求救信都會因為「選舉繁忙」而漏接一個月，未來若入主市府，面對更複雜的市政危機與災防應變，是否也會出現同樣的「管理盲區」？

一屋不掃，何以掃天下。這場「國防布」引發的風暴，不僅無情地燒出執政黨以鬥爭取得權力的本質，更徹底燒穿沈伯洋試圖兼顧立委與市長的完美人設。中間選民在乎的，從不是候選人的意識形態，而是其解決問題的效率。台北市需要的是一位全心專注於市政的掌舵者，而不是一位為政治前途妥協本職、讓求救聲音苦等一個月的兼職市長。帶職參選或許是精算的政治選擇，但當選票利益凌駕於選民託付時，終將在票箱中面臨最嚴格的檢驗。