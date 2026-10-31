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北市長辯論「蔣」清楚市民自能「審」明白

聯合報／ 張鷹／退休外交人員（台南市）
由TVBS與三立電視聯合舉辦的2026台北市長選舉電視辯論會今日登場，尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋首度正面交鋒。圖／TVBS提供
由TVBS與三立電視聯合舉辦的2026台北市長選舉電視辯論會今日登場，尋求連任的國民黨籍市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋首度正面交鋒。圖／TVBS提供

台北市長選舉辯論今天登場，爭取連任的市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋，首度於媒體攝影棚正面交鋒。民進黨將辯論定調為沈伯洋破除不熟市政標籤、吸納中間選民的關鍵戰役；蔣萬安競選總幹事羅智強表示，蔣萬安不靠話術，而是以扎實的市政經驗跟政績，說服台北市民。

就辯論對選舉的成效，以美國總統大選電視辯論觀之，一般民眾較重視候選人現場形象，忽視政策細節，想達到說服的效果有限，辯論僅在於各自鞏固基本盤，並非決定勝負的唯一指標。是以，在辯論過程中，臨場反應和克制力甚為重要，不被激怒也不陷入對手圈套。

一九八四年，時任雷根總統與民主黨候選人孟岱爾進行總統辯論，時年七十三歲的雷根在首場辯論中表現老態，外界對他頗有質疑；然而雷根擁有執政四年的政績，加上他的諧趣性格和溝通能力，終化解辯論的顧慮，贏得連任。回到台北市長選戰，目前沈為選舉精心打造市政專家形象，但能否禁得起各項檢驗，台北人仍有疑慮。

政治人物倘不具執政歷練，只靠外在形象或包裝迷惑不知情者，便如同寓言所述：楚人居家苦於狐狸為患，聽說狐狸畏虎，就做一件可披在身上的虎頭道具，一時之間嚇走狐狸和野豬。楚人以為可征服天下野獸，此時野外出現吞食虎豹的駮，楚人不聽人勸阻終遭不幸。

進行市長選舉辯論是沈伯洋主動邀求，以為取得攻訐市政的舞台，殊不知落入市民觀「審」的機會，只要「蔣」清楚、說明白，以具體政績為基礎，相信北市選民眼睛明亮，會做出明智選擇。

沈伯洋 辯論 蔣萬安

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