北市長辯論「蔣」清楚市民自能「審」明白

台北市長選舉辯論今天登場，爭取連任的市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋，首度於媒體攝影棚正面交鋒。民進黨將辯論定調為沈伯洋破除不熟市政標籤、吸納中間選民的關鍵戰役；蔣萬安競選總幹事羅智強表示，蔣萬安不靠話術，而是以扎實的市政經驗跟政績，說服台北市民。

就辯論對選舉的成效，以美國總統大選電視辯論觀之，一般民眾較重視候選人現場形象，忽視政策細節，想達到說服的效果有限，辯論僅在於各自鞏固基本盤，並非決定勝負的唯一指標。是以，在辯論過程中，臨場反應和克制力甚為重要，不被激怒也不陷入對手圈套。

一九八四年，時任雷根總統與民主黨候選人孟岱爾進行總統辯論，時年七十三歲的雷根在首場辯論中表現老態，外界對他頗有質疑；然而雷根擁有執政四年的政績，加上他的諧趣性格和溝通能力，終化解辯論的顧慮，贏得連任。回到台北市長選戰，目前沈為選舉精心打造市政專家形象，但能否禁得起各項檢驗，台北人仍有疑慮。

政治人物倘不具執政歷練，只靠外在形象或包裝迷惑不知情者，便如同寓言所述：楚人居家苦於狐狸為患，聽說狐狸畏虎，就做一件可披在身上的虎頭道具，一時之間嚇走狐狸和野豬。楚人以為可征服天下野獸，此時野外出現吞食虎豹的駮，楚人不聽人勸阻終遭不幸。

進行市長選舉辯論是沈伯洋主動邀求，以為取得攻訐市政的舞台，殊不知落入市民觀「審」的機會，只要「蔣」清楚、說明白，以具體政績為基礎，相信北市選民眼睛明亮，會做出明智選擇。