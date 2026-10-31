柯賴誰能突破同溫層？

高雄市長選戰進入白熱化階段，據媒體最新民調，民進黨賴瑞隆與國民黨柯志恩僅差○點一個百分點。如此微小的差距已不能單純以政黨基本盤判斷勝負，也意味選戰進入高度競爭的拉鋸階段。加上昨晚賴瑞隆與柯志恩首場電視辯論登場，且是本次選舉首場六都市長候選人電視辯論，也讓這場辯論不只是兩位候選人的政策交鋒，更是市民檢視兩人政治格局、臨場反應、論述能力及市政掌握度的重要機會。

從辯論內容來看，賴瑞隆藉此說明過去參與高雄市政的成果及未來城市願景，針對財劃法提出高雄財政權益問題；柯志恩則透過辯論將長期受到爭議的議題說清楚，檢視現有市政的不足。雙方攻防焦點涉及地方財政、重大建設、產業轉型及未來城市發展，尤其財劃法牽涉的地方資源分配，更是高雄不能迴避的問題。

就辯論效果來說，柯志恩具有媒體主持及立法問政經驗，口語表達有議題掌握與質詢攻防發揮的優勢，但如何避免只有批判而缺乏具體解方，則是她必須面對的考驗；賴瑞隆有長期參與地方政治及市政運作的經驗，熟悉高雄建設與行政體系，但他如何將團隊施政成果轉化為個人治理能力，並提出不同於現有市府的新方向，同樣是重要課題。

辯論的影響，取決於候選人能否提出具體政策、有效回應市民疑慮，以及是否出現重大失言。作為市民，看完辯論有幾點想法：

首先，候選人必須讓市民看見政策的可行性，尤其交通壅塞、產業轉型、空氣品質、淹水問題、社會住宅、青年就業及長照醫療，都是市民日常生活關心的議題。包括辯論中涉及的地方財政與重大建設，更不能只有政治攻防，而應說明財源從何而來、建設如何推動，以及如何讓市民真正受惠。

其次，電視辯論是政治人物展現個人風格的舞台，柯志恩的口語表達與攻防能力，以及賴瑞隆的市政經驗與政策熟悉度，都有各自可以發揮的空間。但若論述失焦、回答迴避，甚至出現政策矛盾，都可能引發外界質疑；尤其在雙方實力接近的情況下，一次重大失誤就可能抵銷長時間累積的選戰成果。

第三，中間選民與未表態選民將是最後的關鍵。兩黨基本盤已經高度動員，接下來需要爭取的是不受政黨情感左右、重視候選人能力與城市發展的市民。誰能降低對立、擴大社會支持，而不是一味鞏固同溫層，誰就更有機會突破僵局。

高雄市民需要的不是一位只會選舉的市長，而是一位懂得治理城市的市長。賴瑞隆有執政團隊及市政延續的優勢，但必須證明自己不只是現有施政成果的接棒者；柯志恩有在野監督及政黨輪替的訴求，則必須提出足以說服市民的治理藍圖。電視辯論只是第一場公開政策檢驗，市民仍要看誰能將政見轉化為具體施政、提出更完整城市發展藍圖。