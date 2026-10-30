巴基斯坦禁航 陸外交戰新招

廿八日，巴基斯坦國防部長阿瑟夫突向彭博社表示，為遵循「一個中國原則」，已對台灣航空公司關閉領空。雖在同日稍晚，巴基斯坦民航局改口，已重新核准長榮與華航班機飛越領空，期間為本月廿八日至二○二七年三月廿七日。但這突如其來的舉措，造成台灣與國際社會譁然。

從國際法而論，「國際民用航空公約」簡稱「芝加哥公約」，是國際民航組織（ＩＣＡＯ）運作的主要法律依據。其中第一條指出，國家對領土上空享有完全且排他的主權；第六條指出「定期國際航班」須取得相關國家的特別許可或其他授權；第九條規定，國家可基於軍事必要或公共安全，限制航空器飛行。這些規範顯示，我國的定期航班，的確需要巴基斯坦許可與授權，才能飛越領空。但第九條存在「原則允許、例外禁止」的精神，限制飛航須「理由正當」。除非有軍事必要，如當地國發生戰爭；公共安全問題，例如火山噴發火山灰，以及緊急狀況或特殊情勢例如天候惡劣等，否則不得片面限制特定國家定期民航航線。此外，公約第十一條也指出「非歧視原則」，航空器進出，原則上應不分國籍適用。巴國針對我國籍航空飛越航權，實際上違反了非歧視原則。

另根據ＩＣＡＯ的「標準與建議做法」，「禁航」公告時間有嚴格規定，除非突發緊急狀況，否則須依循「重大變更」，例如空域結構調整、永久關閉某條重要國際航路，必須提前廿八至五十六天為之；或「計畫性演習或臨時限制」，至少也須在四十八小時至七天前發布「飛航公告」。巴基斯坦對我民用航空器實施飛航限制，完全沒有緊急理由，亦不符合發布時間規範。因違反國際法精神，巴基斯坦對台灣實施飛航限制，很難形成常態性約束，但仍可產生短期性騷擾效果。

值得注意的是，在兩岸關係不睦，美國亦加大力道介入台海安全事務之際，使得中共對台作為存在不得不壓迫的僵固性。兩岸外交戰白熱化，四月賴總統出訪史瓦帝尼前夕，因塞席爾、模裡西斯、馬達加斯加等國取消專機飛航許可，致行程受阻。八月馬來西亞與中共在聯合公報中表示「…承認中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場」，相較於過往承認「台灣是中國的一部分」的表述更加緊縮。

九月，運動部長李洋率領我國代表團參加名古屋亞運期間，於選手村開村儀式上無端遭到亞奧會人員阻擋入場。本月十二日，中共首度宣布，對我邦交國的現任部長級官員祭出制裁。以上對台外交打壓樣態，推陳出新且有別以往。顯示在兩岸關係「冷僵」且持續惡化的狀態下，中共前線外交人員正絞盡腦汁透過對台外交戰立功，亦是中共對兩岸關係難以突破的情緒宣洩。

然客觀來說，此手段並無法抹滅中華民國存在的事實，也無助於中共推動「對台促融」的成效，更難以達成兩岸心靈契合。但中共官僚部門一方面基於組織部門利益，二方面跟著大環境「寧鷹勿鴿」，依舊不斷驅動對台外交熱戰；倘兩岸政治氛圍未見轉圜，如此態勢，將伴隨中共硬的一手而持續發酵。