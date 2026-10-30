近4兆總預算的財政幻術與隱憂

行政院核定的一一六年度中央政府總預算案，歲入歲出同額編列，達三兆九二六六億元。本月廿七日，立法院長韓國瑜在行政院長卓榮泰一整天的報告後，拍板總預算案即日起交各委員會審查。不過，執政團隊極力宣傳收支平衡且實質零舉債的穩健形象，實際上卻在膨脹的預算規模中，包裹了高達二三五七億元的全民普發現金方案。

這項短線政策表面上營造經濟成果全民共享的氛圍，骨子裡卻是將景氣高點的非經常性超徵稅收，以一次性大撒幣的方式花罄，徹底架空公共財政的長遠抗震機能。外界看見的不是財政紀律，而是以會計技術掩蓋實質虧損的數字幻術。

深入檢視公共財政結構，這種將偶發性稅收常態化分贓的編列模式，正嚴重侵蝕制度基石。近年稅收超徵主要源於全球半導體景氣暴衝的短期現象，理應優先用於償還債務或厚植產業轉型基金；行政部門卻頻繁藉由特別條例規避預算法資本門限制，導致資本門投資比率創下十年新低，經常門消費性支出攀升至近八成。

立院預算中心早已示警，我國中央政府累計未償債務實質餘額已超過六點四兆元，若加計勞保等潛藏負債，更逼近十九兆元。缺乏資本累積的財政虛胖，必然使公共防線失去彈性。

從國際經驗與實證經濟學視角審視，普發現金對提振民間內需的效益極其有限，反倒留下深遠後遺症。高所得家戶受領後大多轉為儲蓄，底層家庭所獲金額卻難以抵禦結構性通膨衝擊，甚至進一步推升零售物價上漲的預期心理。

日本經驗亦證明，短期普遍發券、發錢從未能逆轉少子化趨勢，反使公共資產負債表持續惡化。外媒與信評機構正密切關注台灣人口結構萎縮的沉痾，若政府持續濫用非經常性稅收掩蓋體制裂痕，勢將危及我國得之不易的主權信用評等。

不可否認，執政當局考量受薪階級承受生活負擔，期望在國庫充盈之際照顧庶民生計，政策初衷確實具備同理心。然而，公共施政必須權衡政策代價，絕不能以犧牲未來作為當下的麻醉劑；一次性花光二千餘億元，實質上排擠了每年面臨龐大資金缺口的勞健保撥補、平價托育與公共長照網絡的健全發展。

若未來幾年半導體景氣反轉或關稅壁壘升高，在稅收短收之際，還須承受剛性社福支出擠壓，屆時喪失財政緩衝防線的苦果，只能由不曾享受決策好處的年輕世代承擔。

面對逼近四兆元的龐大總預算，立法院不應將審查職權自我矮化為選前大撒幣的橡皮圖章，朝野立委理當挺直腰桿，捍衛憲政財政防線。立法院應要求行政院撤回未設排富門檻的齊頭式普發現金編列，轉而推動建立法制化的「超額稅收常態平準機制」，明定非經常性超徵稅款應有三分之二強制用於實質還債與注資年金特種基金。

唯有回歸法制軌道，兼顧跨世代公平，台灣才能在面對未來總體經濟風暴時站穩腳步，莫讓短線政治算計典當國家的長遠生機。