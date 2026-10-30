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綠能又跳票 能源帳該重算

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長（新北市）

再生能源占比目標又要延後，經濟部長龔明鑫坦承，原訂目標恐至二○二九年才能達成；目標一再調整，卻無法回答承諾為何跳票。供電如何穩定、成本由誰負擔，需承受多少環境代價？能源轉型不能只有理想卻無成本觀念，還讓全民埋單。

台電中油長期承擔政策性任務，也面臨燃料成本與價格調整不易等壓力，加重經營負擔，影響財務表現；部分財務缺口須由政府編列預算挹注，最終仍由全民承擔。國營企業原應兼顧公共利益與經營效率，如今陷入政策負擔與財務虧損困境。真正該檢討的是，能源政策的成本是否透明，政府是否說清楚相關財政負擔與經營責任。

能源選擇不能只靠口號。燃煤發電有空汙與健康成本，不能讓人民長期承受「用肺發電」的代價；天然氣發電仰賴進口，價格與運輸也可能受到國際情勢影響。風電、光電有助於能源多元化，但發電受天候影響，仍須搭配電網、儲能與備援；設置、維護、除役及生態影響，也應納入評估。

尤其光電發展不能只追求裝置容量，卻忽略土地正義與廉政治理。近年部分光電開發涉及土地使用爭議，也傳出涉嫌官商勾結及不法利益輸送的案件，凸顯審查、監督與利益迴避機制仍待強化。政府應公開開發許可、土地使用、補助及利益關係資訊，建立跨機關查核機制，讓綠能不成為少數人牟利的工具。

光電設施的抗颱能力、廢板回收，以及風機對鳥類、海洋與景觀的影響，都不能等到出事才處理。「漁電共生」也應以實際養殖成果檢驗，不能只看板下是否有魚塭。綠能不能只有漂亮的發電數字，卻讓農漁民與生態環境承擔代價。

核能也不能只以成本或風險定論。核安、核廢、延役與除役成本，都需要專業評估、資訊公開及社會溝通；但若能提出可信的安全改善與核廢處置方案，就應務實檢視核能能否成為穩定供電的一環。核能具備穩定供電、低碳排放等優勢，不應因政治立場而預先排除。核綠並存、多元互補，才是值得務實評估的方向。

政府應定期公開各種電源的完整成本，除燃料與建置費用外，還要計入電網、儲能、備援、環境及除役成本；並以供電穩定度、能源安全與減碳成效，檢視各項政策是否達標。同時應建立「能源政策總體成本帳」，公開補貼金額、國營事業政策性負擔及電價影響，接受國會與全民監督。再生能源若進度落後，應說明原因、提出可行時程與替代方案，而不是只把目標往後挪。

台灣要發展人工智慧與高科技產業，穩定電力是基本條件。能源轉型不是押注單一電源，而是以公開數據、嚴格標準與多元配置，找出可負擔、能持續、也守得住環境的組合。政府應重新算清能源帳，讓人民用得起電、企業用得到電，下一代也不必為今天的錯誤決策付出代價。

能源 綠能 龔明鑫 台電 中油

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