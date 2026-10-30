別讓政治攻擊 截斷年輕人愛台權利

九合一選舉日前舉行號次抽籤，北市藍綠陣營皆派出代表抽號次。市長蔣萬安由首投族、「市長獎女孩」Yakira抽籤，卻遭網友出征，指其談話像背稿，甚至譏諷有「北韓既視感」，更有市議員候選人稱她為「統戰女孩」。相關攻擊仍回到「抗中保台」的路線，但對一名仍在學的大學生而言，承受的壓力確實不小，難道學生只能在特定規範下愛台灣嗎？

何謂「北韓既視感」？究竟是指說話型態，還是談話內容？恐怕後者才是關鍵。北韓的言論受到官方嚴格審查，反對領導人的聲音難以傳播，真正值得警惕的，並非一個人說話是否像背稿，而是社會是否容許不同的聲音存在。反觀台灣，任何聽起來不順耳的言論，動輒被扣上「中共同路人」、「在地協力者」等紅帽子，甚至連青年參與政治、接觸兩岸的經驗，都可能成為攻擊的理由。

當政治標籤取代理性討論，我們是否反而正在走向自己口中的「北韓既視感」？

前一陣子，一名陸生因在抖音發布一段以錯位視角拍攝、看似用手「捏住」總統賴清德的影片，並配上「小小賴清德拿下」及支持統一等文字，最終遭驅逐出境。該生引用抖音的「小小泰山」哏，發文內容固然有所不妥，也可能因兩岸用語與媒體環境的差異而引發誤解。然而，面對不妥的言論，除了批判與懲處，是否也應思考如何透過交流與教育，讓不同背景的年輕人理解台灣的民主與價值？一段在台灣的生活經驗，未必能立即改變一個人的立場，卻可能成為他重新認識台灣的起點，愛上擁有言論自由的台灣。政黨須以理想吸引人，而非以威權國家的方式恫嚇人民，否則失去的恐怕不只是一名學生，更是跨越隔閡、影響下一代的可能。

Yakira應當知道，在泥濘不堪的台北市選戰中，替蔣萬安抽號次，難免遭受網路攻擊，但她仍選擇站出來，確實值得肯定。過去民進黨鼓勵青年關心時事、參與政治，也將青年參政視為重要發展方向。Yakira曾隨「大九學堂」赴中國大陸交流，代表她對兩岸交流有自己的經驗與看法，僅因如此便被稱為「統戰女孩」，未免過於牽強，難道又回到「所有交流都是統戰的一部分」的論述？

至於Yakira在訪談中使用「島內」一詞，也並非全然不妥。過去民進黨政治人物的質詢紀錄與政策文件中，同樣可見這樣的用語，卻未必引發爭議。如今針對對手陣營特定用詞大做文章，恐怕只是將語言政治化，煽動民眾情緒，藉此謀取政治利益。

一個人的成長有諸多可能性，民進黨內也不乏曾領取國民黨獎學金的政治人物。年輕人多接觸、多交流，本是形成獨立思考的必經過程。愛台灣有許多種方式，監督政府或是認同交流優於對抗都是不同的選擇與聲音，政黨若只歡迎符合自身立場的青年，卻將立場不同者視為敵人，最終培養出的恐怕不是具有判斷力的公民，而是只會表態站隊的政治工具。