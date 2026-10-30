國安警示勿淪選舉工具

九合一選舉將至，國安局、內政部、陸委會、調查局近來接連發布訊息，提醒民眾慎防中共、境外敵對勢力與在地協力者介入選舉，連賴總統都在廿八日的民進黨中常會上煞有其事地提醒，「最後階段更要提高警覺，慎防中國對台灣選舉的認知作戰及介選。」中共對台的認知戰與滲透確實存在，防人之心不可無。但是正因為威脅是真的，警示更不能淪為選舉語言。

國安警示的公信力，建立在能受檢驗之上。過去幾次選舉，選前警訊密集，選後卻少見完整說明，哪些案件進入偵辦、起訴多少、判決如何，往往雲淡風輕。民眾只在選前聽到「有人介入」，選後卻很難看到下文，難免懷疑國家機器是否也在介入選舉。狼來了喊多了，當真正的狼來時，反而沒人相信。

這種疑慮並非憑空而來。綜觀近年的綠營執政風格，至少有三項特質值得警惕。

其一，簡化的敵我敘事：以「我們」與「他們」、「台灣人」與「非台灣人」切割社會，政策爭議不必說明，只要把責任推給「他者」，再強化民眾對他者的恐懼即可；國安議題一旦納入這套框架，批評政府就容易被等同於替對岸發聲。

其二，把司法偵辦轉化為動員燃料：綠營人士涉弊或遭偵辦時，常被描述為黨國體制與威權遺緒的反撲，彷彿忘了民進黨已長期執政。執政者以受害者姿態動員，責任就永遠在別人身上。

其三，媒體、社群與宣傳經費的深度整合：一一五年度中央政府總預算原編媒體政策及業務宣導費十三點八億元，較前一年法定預算暴增近九成，立法院審議時統刪五成；行政院隨即在一一六年度又編列約十三點五億元，規模幾乎原封不動。政策溝通與政黨形象的界線日益模糊，國安警示自然難逃被視為選戰一環。

這些特質並非台灣獨有。旅美學者翁履中分析川普第二任期的執政風格，同樣歸納出敵我二分、以忠誠取代專業、以動員取代說服等特徵。美國的經驗顯示，這種治理方式或許能鞏固基本盤，代價卻是制度信任流失與社會持續撕裂，甚至牽動國際局勢。

要化解疑慮，政府其實有簡單的做法，選後公布與選舉介入相關案件的偵辦和起訴統計，讓警示接受事後檢驗。若案件屬實，正好證明警示必要；若查無實據，也應坦然說明。國安機關的專業與中立，是對抗境外介入最重要的資產，不應為一時選情而消耗。

九合一雖是地方選舉，也是選民檢驗中央執政的機會。台灣的影響力無法與美國相比，但台灣人民可以決定，自己要的是靠恐懼凝聚的政治，還是經得起檢驗的治理。