民調翻轉 不等於選情翻盤

台北市長選戰原本被視為蔣萬安尋求連任的優勢戰場，如今卻因多份民調出現不同結果，掀起選情翻轉的議論。聯合報最新民調由民進黨參選人沈伯洋以百分之四十五支持度，領先蔣萬安的百分之四十一；然而，另一份網路民調則顯示蔣萬安領先七點五個百分點。這究竟是選情真的變了，還是民調各自呈現不同的樣貌？

首先，須釐清的是，沈伯洋在部分民調中超車，並不等於選情已定調。聯合報調查的領先幅度仍在抽樣誤差範圍內，而且蔣萬安的勝選看好度仍遠高於沈伯洋十三個百分點。支持度、當選看好度與實際投票結果，本來就是不同概念，不能混為一談，更不能以單次數字預言最終勝負。

然而，若只是將這些差異歸咎於民調方法不同，也可能忽略真正值得警惕的訊號。當不同調查反覆出現領先者互換的現象，至少說明目前選情並非外界原先想像的那般穩固。問題不在於哪份民調最符合自己的期待，而在於各家調查究竟測量了什麼，以及選民態度是否正在發生變化。

其次，蔣萬安面對的挑戰，是施政評價未必能直接轉化為選票。聯合報調查顯示，有五成選民滿意蔣萬安的市長表現，但其支持度只有四成一。這項落差值得深思，選民肯定一位市長的施政，不代表必然支持他連任；市政滿意度也不等於對手毫無勝算，類似情況並非沒有前例。當年，陳水扁競選連任台北市長時，也擁有不錯的施政滿意度，但在支持度上卻落後於馬英九，最後未能成功連任。這段歷史提醒我們，施政評價與投票選擇之間，始終存在一道不能忽略的距離。

沈伯洋在年輕選民及部分中間選民中展現相當競爭力，反映選戰除了市政成績，還涉及政黨認同、候選人形象、政策願景及整體政治氛圍。蔣萬安如果只倚賴現任優勢與既有政績，卻未能進一步說服尚未決定的選民，支持度便未必能夠維持在預期水準。

當然，沈伯洋目前在民調中領先，也不用高興太早，因為這不代表已經完成選票轉移。民調反映的是特定時間、特定調查方法下的選民態度，不是投票結果的預演。尤其不同調查的抽樣方式、訪問時間與受訪者組成各異，若未仔細比較方法與問卷設計，就將數字直接排列、推論選情趨勢，難免失之草率。

更值得選民警惕的是，民調往往被政治人物與競選陣營選擇性運用，領先時當成勝選保證，落後時便質疑調查失真。如此一來，民調就不再是理解民意的工具，反而成為動員支持者、製造聲勢的政治道具。

民調可測量民意，卻不能代替民意；可提供選戰參考，卻不能取代選民判斷。對蔣萬安而言，沈伯洋的領先是警訊，而不是敗選判決；對沈伯洋而言，民調帶來的聲勢，也不是勝選保證。

民調風向究竟已經改變，還是只是短暫擺盪？答案仍有待後續調查與實際選情驗證。畢竟，真正決定台北市長選舉勝負的，不是哪一份民調先聲奪人，而是候選人能否提出具體可信的市政願景，爭取不同立場選民的認同，並在投票日將支持化為選票。