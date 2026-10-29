台北市長選舉 不是化妝舞會

聯合報昨公布台北市長選舉民調，在支持度方面，民進黨沈伯洋以四成五領先國民黨蔣萬安的四成一，雙方差距在抽樣誤差範圍內；在看好度方面，蔣萬安則以四成八領先沈伯洋的三成五。沈的支持率占上風，勝選聲勢卻落後，顯示選情呈現拉鋸，非常緊繃。

這次台北市長選舉，沈伯洋砸下重金，好像在辦一場「形象包裝大會」，讓民眾看得目不暇給。「洋流」形象下的沈伯洋，溫暖端正，與「黑熊部隊」、大罷免時咄咄逼人的沈博士判若兩人；不僅外在形象不同，談吐內容也大不相同。我想問，哪一個才是真正的沈伯洋？還是兩個都不是？那麼原本的沈伯洋究竟是怎樣的人？

台北市長選舉不是化妝舞會，希望沈伯洋能展現真正的自我。媒體一直說，沈伯洋是賴清德的化身。身為台北市民，我關切的是假如沈當選，是否像賴清德擔任台南市長一樣可二百多天不進議會，即使議會空轉也無所謂，監察院彈劾也不在乎；或者，會不會像賴卓體制一樣，不執行議會通過的法律？沈伯洋要不要故伎重施，發動對台北市議員的大罷免？

我也想問問蔣萬安，你過去四年的政績是什麼？食品安全會、兒童及少年福利與權益會、性別平等會、毒品危害防制會、托育制度管理會、心理健康與自殺防治會、樹木保護會，這些會議討論的議題，在市民眼中都是重要的事，但你的出席率都很低，甚至有好幾個會議四年來從未出席。這與「台北時裝周」年年出席相比，落差實在太大。身為市民，我非常困惑，難道「台北時裝周」比這些會議都重要嗎？

市民都希望市長候選人能端出牛肉，告訴大家當選後要做什麼。我很期待兩位候選人在本月卅一日的電視辯論會上，各自提出三項認為台北市最重要、最迫切的問題，以及具體解決辦法，讓市民了解。

筆者出國旅行，走過全世界幾十個國家。不客氣地說，台北市的市容景觀算相當醜；與紐約、倫敦、巴黎、東京、上海相比，落後的差距很大。現行的都市更新辦法真有用嗎？為什麼許多國際大都市的都市更新做得比台北好？更可怕的是，台北市有幾千戶老舊樓房，一旦發生規模六以上地震，恐造成重大災害，這個問題非常嚴重。

另外，士林、北投、大同、中山、萬華等人口稠密地區，部分區域土壤液化潛勢較高。台灣地處地震帶，若發生規模六以上地震，土壤液化與場址效應可能加劇局部搖晃，將造成多少房屋倒塌？兩位候選人有什麼因應辦法與長期對策？

台北市是一座持續成長的國際城市，市政治理千絲萬縷，任何施政民眾都會有感。市政府的任何舉措，更應與民眾生活緊密連結；不能讓城市發展落後，更不能讓市政停滯不前。