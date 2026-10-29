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讀家觀點／人類早在「奇點」中 審慎航向AI浪潮

聯合報／ 葉怡成／淡大土木工程系教授（新北市）

近期生成式人工智慧（ＡＩ）的突破性發展，讓「技術奇點（Singularity）」—即技術自我迭代、超越人類智慧的臨界點—成為社會最熱議的話題。許多人焦慮於ＡＩ是否會引發大規模失業、擠壓生存空間，甚至帶來長達十年的社會轉型痛苦期。然而，若我們將時間軸拉長，或許能以一個全新的視野來看待這場轉變：其實，人類早就身處於奇點之中。

所謂「奇點」，核心定義在於「加速度的無限疊加」。如果從宇宙幾百億年的演化尺度來看，人類數百萬年的歷史不過是轉瞬之間。從原始人花了幾十萬年學會使用火與石器，到農耕文明的幾千年、蒸汽機與工業革命的幾百年，再到網際網路出現後的幾十年，技術演化的周期一直在以折半的速度極速縮短。

我們之所以到了今天才對「奇點」感到震撼甚至恐慌，是因為這種指數型加速，終於跨過了人類個體生命感知的極限。我們以為是ＡＩ驟然點燃了奇點，事實上，人類文明本身，就是宇宙演化歷程中早已引爆的奇點。

了解這一點，社會大眾實不必過度陷入終末論式的恐慌。人類的歷史本就是一部不斷適應「技術加速」的演化史。然而，不恐慌並不代表可以盲目樂觀。當前ＡＩ帶來最迫切的社會性挑戰，在於它的加速度已經遠超傳統社會體系的承擔能力。

面對極可能到來的衝擊，政府與學界絕不能袖手旁觀，必須「未雨綢繆、步步為營」。首先，經濟學界與政策制定者應立即展開前瞻性研究：當未來的勞動力需求大幅降低、傳統「以工換酬」的經濟模型面臨解體時，國家體系該如何運作？社會安全網、稅制（如機器人稅）乃至基本收入（ＵＢＩ）等機制應如何重新設計，才能確保財富不被極少數技術壟斷者掠奪？

其次，是精神與哲學層面的調適。當生產力不再是衡量人類價值的唯一標準，我們的教育體系與社會文化，該如何幫助下一代重新定義生命的意義？

最後，在ＡＩ的技術發展上，我們寧可「走得穩」，也不能「盲目冒進」。歷史經驗告訴我們，失控的技術加速常會伴隨嚴重的社會動盪，甚至誘發強權間的軍備競賽與衝突。科技巨頭與各國政府在追求技術突破的同時，必須將倫理護欄與風險控管放在首位。善用ＡＩ作為賦能人類的工具，而非任由失控的演算法毀滅文明。

我們早已身在奇點的河流之中，無須恐懼技術的浪潮，但必須對水流的速度保持絕對的敬畏。唯有集結社會智力未雨綢繆，以審慎樂觀的態度步步為營，我們才能在這場萬年未有之大變局中，航向人類文明的下一頁。

人工智慧 宇宙 奇點

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