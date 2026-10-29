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巴西總統逆轉勝 掌握空戰成關鍵

聯合報／ 張亨／大學副教授（台北市）

巴西總統魯拉第一輪選舉敗給對手，第二輪反倒逆轉勝。其勝選有兩個面向值得台灣借鏡。

第一，社群媒體（空戰）成主流。日前，魯拉八十一歲的生日禮物是他生平第一支智慧型手機，這位曾批評年輕人沉迷螢幕的政治人物，終於接納現代生活的基本工具，因為他知道缺乏社群媒體經營與推播，是首輪落敗主因之一。他暗示自己加倍努力，以更熟悉社群媒體選戰操作，以便貼近年輕世代群眾。

社群媒體在巴西政壇的分量，已由國會選舉結果直接印證。本次藉由社群媒體成為競選策略一環的候選人，當選率接近八成。他們將社群媒體的美學風格融入政治宣傳中，建構起以短影音內容為核心的競選活動，善用社群媒體的運作邏輯，廣泛觸及人群，並積累龐大的支持群體，串連起可觀的潮流。自從魯拉團隊大量使用社群媒體後，民調開始追上對手，投票前更形成平手狀態。

第二，治安成主題。巴西大城市近七成選民認為犯罪率上升。究其因是社會經濟不平等，政治腐敗，毒品氾濫。儘管魯拉任內有減貧、中產階級增加、社會福利提升，犯罪率其實降至十年來最低等表現，但選民仍感到身家安全受到威脅，希望選出如川普般，能強力打擊販毒的總統，這給予小波索納洛施力點。怎料，雙方陣營多人陸續涉及銀行企業家沃卡羅的詐騙貪腐醜聞，小波索納洛更直接收取資助，打擊選民對其的公信力與決心。

台灣即將迎來九合一選舉，藍綠白除了傳統陸戰之外，空戰更是如同巴西選舉般，加大力道經營，期望能將帶風向的銳實力發揮到極致。同時，詐騙與毒駕已成台灣嚴重的治安議題，選民無不希望有候選人能徹底解決治安問題，好讓國人生活無慮。無論誰當選，都應以巴西大選為鑑。

巴西 魯拉 社群媒體

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