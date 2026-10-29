強人政治興衰起落 看見民意走向

爭取第四任期的巴西總統魯拉，選到最後才逆轉勝；塞爾維亞選舉終結武契奇陣營執政十四年的時代；累計掌權近十九年的以色列總理內唐亞胡面臨政局重組危機；美國總統川普則面臨民主黨在期中選舉掀起藍潮的強力反撲。明年的法國總統大選，雷朋代表的極右翼勢力聲勢看漲。

強人政治的吸引力，來自人們對民生、效率、安全與秩序的渴望。當社會陷入經濟停滯、治安惡化或政治僵局時，民眾常期待一位敢於打破慣例、迅速改善現況的領導人。此外，民族主義、國家安全與對外強硬的立場，也能凝聚支持者，將複雜的社會問題化約為鮮明的政治對立，藉此爭取選票。但長期執政的僵化與權力集中問題，強人政治本身遂成為究責焦點。

巴西總統魯拉在首輪投票落後後，直到第二輪才以些微差距逆轉勝，顯示選民在最後關頭重新衡量政策與政治風險，但也釋出警訊，選民對已擔任三屆總統的魯拉，其施政仍存有疑慮。

川普對巴西右翼陣營的友善表態，以及美巴關稅摩擦，也讓國家主權成為選戰議題，甚至影響選舉結果。

但魯拉勝選，並不意味巴西右翼勢力消退，更不代表魯拉獲得毫無保留的授權；右翼仍具國會優勢與社會基礎，財政壓力、物價與產業發展也將考驗魯拉的新任期。

塞爾維亞爆發的學生抗議，逐步擴大為對貪腐與政府問責的追究。

國會選舉結果顯示，臨時組成、去中心化運作的政治新勢力「學生名單」過半勝選。這場政治海嘯終結長期執政的權力格局，選舉結果反映，公共安全與制度信任，足以翻轉既有強大的政黨機器與領袖。

甫舉行大選的以色列與即將舉行期中選舉的美國，面對的問題也各有不同。內唐亞胡據報曾積極遊說川普聯手再攻伊朗，強打「國安牌」。

而美國期中選舉，雖不會直接決定川普去留，卻可能改變共和黨在國會的優勢格局，使行政權力受到更強力的制衡，政治可能更加極化對立，埋下政府空轉危機。

法國持續爆發大規模示威，凸顯總統馬克宏與建制派的中間路線面臨高度民意不滿，極右翼民粹勢力代表雷朋則持續壯大，極可能打破過去牢不可破的「共和陣線」傳統防火牆。這場選戰的核心，在於選民如何看待經濟分配、移民、國家認同與歐洲整合，這些問題反映了民眾對建制派強勢領袖治理的失望。

這些選舉無法歸納為同一股政治浪潮，卻都在印證，領袖的個人魅力和國際聲勢並非選票保證。民主制度的關鍵，在於制度能否使權力接受約束與檢驗。

人民不會永遠開出信任的空白支票，這正是強人政治為何能夠崛起，又為何可能遭無情反噬的答案。