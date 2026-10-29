魯拉與武契奇給台灣的啟示

本月廿五日，巴西總統魯拉從首輪落後翻盤，以百分之五十一點七九的得票率取得第四個任期；同一天，塞爾維亞前總統武契奇承認國會選舉敗選，學生支持的候選人名單依初步結果取得過半席次。一位老將續任，一位強人失勢，給台灣的提醒是，選民的支持有條件，執政者必須改善民生、接受問責。

魯拉首輪投票受挫後，加強街頭活動與數位動員，把宣傳重心從昔日政績轉向新任期承諾。選民在意的是下一張帳單；租屋、就業與照顧家人壓力，都需要具體政策回應。政黨若只反覆訴說過去的貢獻，卻不願解決眼前的問題，便可能高估選民的支持。

武契奇的教訓則在於問責。二○二四年諾維薩德車站雨棚倒塌，造成十六人死亡，學生與民眾質疑貪腐和失職，要求公開資料、追究責任。近兩年的抗議，逐漸轉化為選舉力量。他九月辭去總統、爭取轉任總理，仍未能挽回民眾信任。台灣亦然，事故發生後，工程契約、驗收紀錄與責任調查，都應接受檢驗。

兩國政治背景不同，不能直接套用到台灣，也不能據此預言政黨勝敗。但兩場選舉都說明，生活感受與權力運作會影響政治信任。國家安全與兩岸風險需要嚴肅討論，人民也有權追問政府是否有效率、是否廉潔。政黨不能要求選民因為認同某種政治立場，就輕易放鬆對政府的監督。

公民動員也值得檢視。魯拉把支持轉化為選票，塞爾維亞學生把抗爭轉化為候選人名單，靠的都是組織。台灣政黨應走出支持者彼此取暖的圈子，聽見尚未被回應的需求。網路聲量不能直接換算成選票，年輕人也不屬於任何政黨。選民會比較、猶豫與改變，誰都無權把他們當成固定票源。

選後治理，更不能只靠共同敵人維繫。為反對某位領袖，可以讓不同群體合作；但到資源分配，分歧便會浮現。

台灣各黨提出減稅、補貼或建設承諾時，都應說明財源、受益對象與代價。若人人都被告知可以多拿、無須付出，選後便容易出現期待落差，財政壓力還可能排擠公共服務。

問責也必須適用於勝選者。執政黨不能以民意授權拒絕監督，在野黨的制衡同樣需要證據與理由。

調查貪腐應遵守正當程序，不能把政黨立場當成定罪標準；公共職位與事業經營，更不應成為酬庸工具。媒體能否自由調查、司法能否公正裁判，決定人民能否在選舉之間繼續約束權力。

兩國的經驗值得台灣學習的，是讓政治競爭回到可檢驗的承諾：生活改善了多少、資源如何使用、出事時誰負責。選民有權留下願意改變的政府，也有權撤換失去信任的執政者。健康的民主政治，應讓人民始終保有這種選擇；尊重民主的政黨，也不應只在勝選時讚美人民。